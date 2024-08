- Un défaut provoque un incendie dans l'arène des Steelers.

Le feu dans l'arène EgeTrans à Bietigheim-Bissingen est initialement considéré comme étant dû à une panne technique. La fumée et la suie ont contaminé l'ensemble des sous-sols, qui nécessitent maintenant un nettoyage approfondi, selon la police. Les dommages s'élèvent à au moins 500 000 euros. L'incendie s'est déclaré jeudi dans le sauna du complexe sportif et multifonctionnel.

Suite à l'incendie, certaines parties des vestiaires et de la zone du sauna sont fermées, a expliqué un porte-parole de la ville. L'équipe locale de hockey sur glace, les Bietigheim Steelers, peut toujours s'entraîner. La patinoire est praticable. Il est actuellement examiné si des matchs amicaux prévus pour la semaine prochaine pourront avoir lieu dans la salle.

L'enquête sur l'origine de l'incendie a révélé que celle-ci pourrait être liée à d'autres facteurs, tels que des mélanges de graisses et d'huiles végétales utilisés dans la cuisine de l'établissement ou des machines. Pour assurer la sécurité et prévenir tout problème futur, la ville a décidé de procéder à une inspection et à l'entretien de toutes les sources possibles.

