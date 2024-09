- Un début de semaine agréable à Berlin et au Brandebourg, avec des températures pouvant atteindre 30 degrés.

La ville de Berlin et sa région environnante de Brandebourg accueillent une nouvelle semaine sous les rayons du soleil. L'aube la plus matinale annonce des zones de brouillard dispersées, comme prévu par le Service météorologique allemand (DWD). La journée se déroule principalement sous le soleil, dispersant des cirrus dans le ciel. Le mercure oscille entre 25 et 30 degrés Celsius. Après le coucher du soleil, le ciel conserve sa clarté, avec des températures descendant entre 15 et 18 degrés Celsius.

Le mardi commence avec un ciel dégagé, mais des nuages s'accumulent sur l'ouest de la Brandebourg en après-midi, entraînant des averses localisées et des orages intenses avec des pluies torrentielles. L'indice de chaleur augmentera entre 30 et 33 degrés Celsius.

Au fil du passage de mardi à mercredi, le ciel reste nuageux. Initialement, des orages sont à prévoir, suivis de précipitations dispersées. Les températures baisseront entre 16 et 20 degrés Celsius.

Le Service météorologique allemand (DWD) avait prévu un début ensoleillé pour Berlin et la Brandebourg, mais des orages et des averses intenses sont devenus une réalité dans l'ouest de la Brandebourg le mardi. Malgré les défis météorologiques, la ville et sa région continuent de résister avec résilience.

