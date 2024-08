- Un début chaud de semaine: de nouvelles tempêtes menacent

La nouvelle semaine sera chaude : le Service météorologique allemand (DWD) prévoit des températures supérieures à 30 degrés. Cependant, de nouveaux orages** pourraient mettre fin à la chaleur estivale vers le milieu de la semaine.

Le lundi, "au sud-ouest d'une ligne allant du Münsterland aux Monts Métallifères, des températures maximales comprises entre 30 et 34 degrés, voire jusqu'à 36 degrés le long de la Sarre et du Rhin, sont attendues", a déclaré la météorologue Jacqueline Kernn du DWD. Le refroidissement ne se fera qu'au bord des côtes, où les températures oscilleront entre 23 et 27 degrés. Le soleil brillera presque toute la journée - en augmentant l'exposition aux UV. " Ceux qui passent beaucoup de temps dehors devraient réfléchir à une protection solaire adaptée."

Des nuits tropicales sont possibles

Il y aura peu de refroidissement la nuit également. Surtout dans les zones urbaines, les températures ne descendront pas en dessous de 20 degrés. "Le manque de refroidissement nocturne entraîne une mauvaise sommeil et une régénération insuffisante. La chaleur devient de plus en plus pénible", a expliqué Kernn.

Le mardi débutera sous un soleil radieux et pourrait être le jour le plus chaud de l'année jusqu'à présent : des températures maximales comprises entre 30 et 38 degrés sont possibles, selon la météorologue.

Le risque d'orages augmente

Avec l'augmentation de l'influence de la dépression dans la nouvelle semaine, l'air deviendra plus humide et l'impression d'humidité augmentera, ainsi que le risque d'orages. L'accent sera initialement mis sur le sud et l'ouest, ainsi que sur les régions montagneuses.

Le mardi, des orages sont possibles dans toute la moitié sud-ouest de l'Allemagne. "Ces orages pourraient être violents en raison de la forte teneur en humidité de l'air et apporter des pluies torrentielles."

Le mercredi débutera sous un ciel clément, avec des averses et des orages parfois violents en après-midi, ayant un potentiel de gravité. Dans le nord-est et vers l'Oder/Neiße, il restera sec. Il fera humide et chaud avec 28 à 33 degrés, légèrement plus frais près de la mer.

La chaleur persistera, avec des températures prévues supérieures à 30 degrés, comme l'a mentionné le Service météorologique allemand. Cependant, le risque d'orages augmente, surtout dans le sud et l'ouest, ce qui pourrait apporter de la pluie torrentielle et causer des conditions météorologiques graves.

Lire aussi: