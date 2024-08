- Un débordement d'attente.

Principalement, c'est aux alentours de minuit, après une répétition de groupe, que je rentre chez moi pour me détendre. Je lance généralement mon ordinateur pour une dernière séance de navigation avant de dormir, noyaidant souvent d'autres mélodies avec plus de musique. Étrangement, cela fonctionne. Ma playlist commence généralement avec "Falling Down" de Oasis, une chanson qui joue souvent seule, mais qui trouve toujours son chemin de retour. Il existe de nombreuses versions en direct en ligne, mais aucune ne compare à celle d'octobre 2008 à Wembley Stadium.

La scène est faiblement éclairée alors que les musiciens se mettent en place. La guitare de Noel vibre doucement, en retour. Chris Sharrock commence la séquence de batterie épique, suivi de l'arpège de Noel. Noel chante les lignes d'ouverture, puis Andy Bell et Gem Archer se joignent à lui, tous les deux dans leurs vestes intemporelles, une pièce de chewing-gum dans la bouche. Leur basse et leur guitare grandissent avec eux, comme une raquette de tennis l'a fait un jour avec Boris Becker. Ce groupe, c'est une expérience écrasante, oscillant entre arrogance et cool. Vous seriez ravi d'en faire partie, ou au moins de les revoir en direct. Même si Liam ne joue jamais "Falling Down", c'est tout une question d'image d'ensemble.

Alors que je tape ces mots, mon ami Matze de Kiel me envoie un message sur Facebook. "Tu vas voir Oasis ?" demande-t-il sérieusement, devant un arrière-plan très réel. Oasis est de retour. Une réunion, pour de vrai cette fois. Pas peut-être, mais définitivement, absolument. La date, le 27 août 2024, a été annoncée hier, et l'heure, 8 heures, a été confirmée ce matin. Noel et Liam se sont réconciliés, ou au moins raccommodés. Quatorze ans après leur séparation, avant un spectacle à Paris, c'est maintenant : Oasis est de retour.

Le sujet d'Oasis était tabou pour les frères Gallagher pendant longtemps. Les rumeurs ont circulé pendant des années. À un moment donné, cela semblait impossible, puis imminent. Mais la réunion n'a jamais eu lieu, et nous sommes retombés dans nos souvenirs personnels. Écouter "Supersonic" pour la première fois avec un ami, puis le jouer des centaines de fois, ou "What's the Story) Morning Glory?" qui passait juste avant un voyage au Sri Lanka, enregistré sur une cassette TDK avant le départ, et écouté en boucle sur la plage de Koggala. Le concert à Große Freiheit, rempli de trop de bières et d'un beau t-shirt, avant le concert d'Oasis au festival de Roskilde, que j'ai principalement passé à dormir.

Des années plus tard, une rencontre fortuite avec Noel Gallagher à Berlin, en coulisses avant son concert avec les High Flying Birds. Un drapeau de Manchester City était accroché dans le couloir, Noel était de bonne humeur, tout comme Liam l'an dernier, avec qui j'ai parlé pour le magazine Visions au sujet du football et de la pandémie, et un peu d'Oasis aussi. "Ne mentionnez pas la guerre", disait-on avant ces rencontres, mais le sujet d'Oasis n'était plus tabou. Finalement, cela semblait ne plus avoir d'importance. Liam avait des classiques d'Oasis dans ses listes de solos, Noel aussi, alors pourquoi ne pas en parler ?

Depuis aujourd'hui, le vent a tourné. "Tu vas voir Oasis ?" n'est plus une question du passé, c'est aussi actuel qu'Abba Voyage, Slayer et les Sex Pistols. Pas seulement en raison du timing presque historique, mais aussi parce que le bassiste des Pistols, Glen Matlock, célèbre son anniversaire aujourd'hui. Les Gallagher nous ont donné ce dicton : Oasis devrait sonner comme un mélange des Beatles et de ces mêmes Sex Pistols. Récemment, trois des membres originaux de ce célèbre groupe de punk se sont réunis pour jouer quelques concerts de bienfaisance pour la Bush Hall, une légendaire salle de Londres à Shepherds Bush qui est menacée de fermeture.

Et maintenant, les frères Gallagher se sont réconciliés à nouveau. Je suis impatient d'ajouter enfin le troisième spectacle tant attendu à mon compte Oasis. Alors, réglez vos minuteries pour samedi matin à 10 heures, heure locale, et ensuite : croisez les doigts. Quelqu'un a-t-il appelé cela un coup monté ou une arnaque ? Bien sûr, on pourrait le voir comme ça, mais j'ai choisi l'enthousiaste anticipation. Pas peut-être, mais définitivement. Pour me vider la tête, je descends dans notre salle de batterie pour jouer un ou deux morceaux. Je sais lequel je vais commencer. À bientôt à Wembley, Noel, Liam et Chris Sharrock.

Je ne vais pas mentir, je mise sur l'obtention de billets pour le concert de réunion d'Oasis. Depuis l'annonce de la réunion d'Oasis, ma playlist musicale est dominée par leurs tubes, avec "Falling Down" en tête.

Lire aussi: