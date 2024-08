Un cycliste survit cinq jours dans le désert de l'Idaho après un accident, et vit avec l'eau du ruisseau

Le blouson ne l'a pas vraiment protégé pendant l'accident, mais il s'est avéré utile les jours suivants, alors que le jeune homme de 24 ans se retrouvait stranded dans la wilderness et luttait pour survivre.

Dépassée par ses blessures, il ne pouvait plus se procurer de l'eau et avait peine à bouger. Il a trempé le blouson dans un ruisseau voisin et a aspiré l'eau de sa poche, a-t-il admis à CNN.

DeMoss, originaire de Missoula, Montana, a été laissé seul dans la wilderness montagneuse de l'Idaho pendant cinq jours après l'accident avant d'être secouru par un ami de longue date.

"Je suis juste si reconnaissant d'être en vie. J'ai lutté contre tant de douleur et la perspective de la mort dans les bois," a-t-il déclaré à CNN. "Mais je me suis dit que c'était soit une mer infinie de douleur, soit un bref plongeon dans la mort, et je n'allais pas choisir la deuxième option."

DeMoss et sa Kawasaki Vulcan noire de 2000 ont disparu le 12 août sur la Highway 12 en Idaho alors qu'il faisait du moto avec deux autres motards. Il n'est jamais revenu au point de rendez-vous.

Les forces de l'ordre ont rejoint la famille et les amis de DeMoss pour fouiller une zone de 99 miles à proximité, mais ont annoncé plus tard qu'elles réduiraient leurs efforts de recherche à partir du 15 août.

En Oregon, l'ami de DeMoss, Greg Common, 45 ans, a décidé de prendre les choses en main alors que les autorités réduisaient leur recherche.

"J'ai appelé ma femme au travail et j'ai dit 'On y va'. Ma femme a commencé à préparer mon équipement pendant que je rentrais du travail. Ensuite, nous sommes montés dans la montagne," a déclaré Common.

DeMoss et le fils aîné de Common avaient été amis depuis le lycée lorsque les Common vivaient au Montana. Common suspectait qu'il pourrait trouver DeMoss en raison de sa familiarité avec la région et de son expertise en moto.

Au début, il ne reconnaissait pas son ami.

"J'avais parcouru 30 miles la veille. J'avais parcouru 5 miles ce matin-là et j'en avais fait un de plus, soit le sixième mile de la journée. Puis j'ai vu ce type allongé près du ruisseau. Je ne l'ai pas reconnu... alors je lui ai crié dessus. Et il s'est tourné vers moi et a dit : 'Homme, j'ai eu un accident. Je suis dans un sale état.' Et puis je me suis rendu compte, je parle à Zach !", a déclaré Common.

DeMoss a raconté avoir dévié pour éviter de heurter un cerf, puis avoir sauté Basically 40 feet sur sa moto par-dessus un ruisseau dans une zone herbeuse éloignée, perdant ainsi le contact avec sa moto.

"C'est arrivé très vite, mais je me souviens avoir volé dans les airs avant de heurter le sol," se souvient-il.

"J'ai réussi à me procurer de l'eau pendant les deux premiers jours avant de m'effondrer et de devenir virtually immobile Despite mes efforts pour ramper jusqu'au ruisseau," a déclaré DeMoss.

Il avait un allume-feu portatif vendu avec sa moto, qui aurait pu aider les autres à le localiser s'il avait été plus proche de sa moto, selon Common.

‘Vous ne pensez pas que vous allez les trouver en vie’

Pour Common, la survie de DeMoss est un testament à la détermination de son ami.

"Le simple fait de tenir cinq jours comme ça... je ne peux même pas commencer à imaginer," a déclaré Common. "Ce garçon a survécu cinq jours sur cette montagne."

Il a déclaré que dès que DeMoss a entendu sa voix, il l'a instantanément reconnu.

"Il était comme 'Oh, mon Dieu, merci', a dit Common, 'Et littéralement, il essaie de me faire un câlin. Il dit 'Je t'aime, mec.' Et tout ce qu'il peut bouger, c'est un bras et sa tête. Le reste de lui est plutôt amoché."

Il a décrit avoir ressenti un sentiment de profonde euphorie en découvrant DeMoss. "Après cinq jours où quelqu'un est porté disparu comme ça dans la nature, vous ne pensez pas que vous allez les trouver en vie," a déclaré Common.

DeMoss se remettait de ses blessures à l'hôpital, ayant récemment été transféré d'une chambre d'intensive care à une chambre normale, a-t-il déclaré à CNN.

Rickenbacher, la mère de DeMoss, a énuméré ses blessures dans un post Facebook, notamment un poumon légèrement affaissé, une hanche brisée et des côtes fracturées.

"C'était comme s'il avait été battu comme une poupée de chiffon," a-t-elle écrit.

Sa famille espère recueillir des fonds pour sa "récupération prolongée et coûteuse" via une campagne GoFundMe vérifiée.

