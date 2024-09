- Un cycliste plonge à huit mètres de profondeur dans l'eau, face à des circonstances critiques.

Un motard a fait une chute impressionnante de huit mètres à Olsberg, située dans le district de l'Upper Sauerland, subissant des blessures critiques. Le jeune homme de 39 ans a perdu le contrôle de sa moto après un virage serré à gauche, heurtant un rocher et passant par-dessus une barrière de 40 centimètres de haut pour atterrir de l'autre côté de la route, selon les rapports des pompiers. Il a été sorti de la rive en utilisant une civière spéciale, soigné dans une ambulance et transporté par les airs vers un hôpital spécialisé à Dortmund. De nombreux secouristes et bénévoles locaux ont participé à l'opération de sauvetage.

La chute de huit mètres a été considérée comme potentiellement mortelle en raison des blessures critiques du motard. À son arrivée à l'hôpital spécialisé de Dortmund, l'équipe médicale a dû faire face à une situation critique pour stabiliser le motard.

