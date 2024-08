- Un cycliste meurt dans un accident de voiture

Motard trouve la mort sur la B206 près de Mühlenbarbek (région de Steinburg). L'homme d'âge moyen, né en 1950, a été victime d'une collision avec un véhicule un samedi soir et est décédé sur les lieux, comme l'a confirmé un représentant des forces de l'ordre le lendemain. Les causes de l'accident restaient initialement mystérieuses. Un spécialiste a été appelé pour élucider l'incident. La route fédérale est restée fermée pendant environ deux heures et demie.

L'homme d'âge moyen qui faisait de la moto a eu un accident avec une voiture sur la B206 près de Mühlenbarbek. Malgré l'intervention d'un spécialiste, les raisons de l'incident restent inconnues.

Lire aussi: