- Un cycliste meurt dans un accident de camion à Plön

Un cycliste de 67 ans a été grièvement blessé dans un accident avec un camion dans le district de Plön et est décédé plus tard à l'hôpital. Les premières constatations suggèrent que l'homme se déplaçait à bicyclette sur la piste cyclable de Gornitz vers Malente le matin du mercredi, selon la police. Lorsqu'il a tenté de traverser une rue, il a été heurté par un camion arrivant en sens inverse. Il a subi des blessures mortelles et est décédé à l'hôpital quelques heures plus tard. Le conducteur de camion de 49 ans n'a subi aucun blessé. Les experts en reconstruction d'accidents ont examiné l'incident et la police mène une enquête.

