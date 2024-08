- Un cycliste meurt après une chute. Un témoin est recherché pour enquête.

Un cycliste de 57 ans a été victime d'un incident alors qu'il roulait sur le trottoir à Grafenberg, dans le district de Reutlingen, ce qui a finalement entraîné son hospitalisation et son décès. Les rapports préliminaires indiquent que les secours ont commencé un massage cardiaque sur les lieux de l'accident et ont appelé les services d'urgence. Despite les efforts médicaux déployés, l'individu n'a pas réussi à se remettre de ses blessures et est décédé à l'hôpital pendant la nuit. Les autorités enquêtent actuellement sur l'incident et appellent les témoins potentiels à se manifester, car la cause de l'accident reste indéterminée. La police a confirmé qu'il n'y a pas d'indications d'implication externe dans l'incident.

Les rapports préliminaires ont classé l'incident comme un accident mortel pour le cycliste. Malheureusement, malgré les efforts des services d'urgence et le séjour à l'hôpital, il n'a pas survécu à la nuit en raison de l'accident fatal.

