- Un cycliste est grièvement blessé lors d'une collision.

Un incident impliquant un véhicule seul s'est produit à Herdorf-Sassenroth, dans le district d'Altenkirchen, entraînant de graves blessures pour un cycliste de 70 ans. Il roulait sur son vélo de course et avait visiblement des difficultés à voir en raison du soleil bas, ce qui l'a conduit à heurter accidentellement une voiture stationnée le long de la route en se rendant à Grünebach. L'homme a subi de graves blessures à la tête, mais son casque a sans doute atténué les dommages. Il a ensuite été transporté à un hôpital de Siegen. Les dommages causés au vélo et à la voiture suite à la collision n'ont pas encore été évalués. Cet incident s'est produit pendant la soirée du dimanche.

Le rapport de police a noté : "Il est ajouté : la marque et le modèle de la voiture stationnée impliquée dans l'accident." Après avoir été traité à l'hôpital, l'état du cycliste a commencé à s'améliorer.

