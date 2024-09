- Un créateur de maison de luxe met en vente une demeure luxueuse.

Le Créateur de Mode Harald Glöckler (59) Dit Adieu au Passé : Il avait annoncé son intention de se séparer de sa villa à Kirchheim an der Weinstraße, en Rhénanie-Palatinat, où il avait partagé sa vie avec son partenaire de longue date Dieter Schroth (75), l'année dernière. Cependant, Glöckler a déménagé à Berlin en 2022. Par conséquent, la villa luxueuse est maintenant à vendre, bien que les détails du prix restent confidentiels. Toutefois, l'annonce immobilière en ligne révèle d'autres informations intéressantes.

Persiennes de Luxe au Rez-de-Chaussée

La villa, qui couvre environ 300 mètres carrés d'espace de vie, offre onze pièces, une piscine et un sauna à son futur acquéreur. Le "Château Pompoös" affiche son luxe avec autant d'exubérance que son célèbre ancien propriétaire. Une pièce est peinte entirely in red, while another is entirely black, and there is yet another room with striking green wallpaper. "Vivez comme un roi, cette propriété impressionnante captive par son cadre de parc et une ambiance soigneusement conçue avec luxe et style," dit l'annonce de cette propriété à trois étages. En outre, "Cette propriété unique ne laisse rien à désirer, ici vous pouvez réaliser vos rêves..."

Cela comprend une chambre avec une porte de haute sécurité et une persienne pour une sécurité supplémentaire, capable de sceller entirely the upper floor. Cela garantit "une sécurité optimale pour vos biens précieux," se vante l'agent immobilier associé.

Connu pour sa Marque de Mode et sa Participation à la Télévision Réelle

Harald Glöckler a acquis sa popularité grâce à sa marque de mode "Pompoös" et ses apparitions sur les chaînes de télévision de shopping. En 2010 et 2011, il a siégé au jury de "Let's Dance", a participé à un docu sur VOX et a été juge pour l'émission de casting "Curvy Supermodel - Real. Beautiful. Curvaceous" en 2016. Il a également participé à l'émission de téléréalité "RTL jungle camp" (en 2022). Il a partagé une relation de 35 ans avec Dieter Schroth, huit d'entre elles étant officialisées par le mariage. En février 2023, ils ont officiellement annoncé leur séparation.

