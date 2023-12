Un couple monogame peut-il devenir non monogame ? C'est possible, mais ce n'est pas facile, selon les experts.

Je rencontre de plus en plus souvent dans mon cabinet des couples de tous âges qui ont toujours eu une relation monogame, mais qui envisagent sérieusement d'ouvrir leur relation. Il s'agit de jeunes couples qui débutent, de couples avec de jeunes enfants et un prêt hypothécaire, et de couples dont le foyer est vide et qui cherchent à trouver leurs marques.

Les raisons qui les poussent à franchir le pas sont diverses. Souvent, l'un des partenaires ou les deux se sentent sexuellement insatisfaits dans la relation principale - il peut s'agir d'ennui, de libidos mal assorties ou d'un désir d'explorer de nouveaux horizons. Parfois, il s'agit d'une soif d'excitation et d'énergie qui se manifeste lorsque l'on entre en contact avec quelqu'un de nouveau pour la première fois. Il est également possible que l'un des partenaires ou les deux ne croient pas à la monogamie. Pour certains couples, la sexualité a toujours été un problème, même si le reste de la relation fonctionne.

Quelle que soit la raison, l'intérêt pour la non-monogamie - la participation à des relations sexuelles non exclusives - est en hausse. Dans une étude réalisée en 2020 par Justin Lehmiller, chercheur à l'institut Kinsey, auprès de 822 personnes actuellement monogames, près d'un tiers d'entre elles ont déclaré qu'avoir une relation ouverte était leur fantasme sexuel préféré, et 80 % d'entre elles voulaient passer à l'acte.

Que se passe-t-il si votre relation commence par être monogame et que vous ou votre partenaire changez d'avis ? Cela ne doit pas condamner votre relation, a déclaré M. Lehmiller. "Les recherches suggèrent que la qualité de la relation est en fait assez similaire dans les relations monogames et les relations non monogames consensuelles. "Les deux styles de relations peuvent fonctionner correctement, mais les deux peuvent aussi échouer.

Je pense que la clé d'une nonmonogamie réussie tient en un mot : consensuel. Connue sous le nom de non-monogamie éthique, cette approche est différente des relations monogames dans lesquelles les partenaires se trompent l'un l'autre. Selon la sexologue Yvonne Fulbright, une relation non monogame éthique implique deux personnes qui s'identifient comme un couple mais qui ne s'engagent pas dans une relation traditionnelle.

"Ils se sont donné mutuellement la possibilité de sortir avec d'autres personnes ou d'avoir des relations sexuelles avec elles de manière indépendante", explique Yvonne Fulbright, qui est basée en Islande. "Souvent, l'un des éléments clés du succès de ces relations est que l'autre relation est uniquement sexuelle, et non romantique ou émotionnelle. Il n'y a pas de tromperie sur le fait d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes".

Certains couples peuvent trouver la non-monogamie éthique plus facile que d'autres. C'est le cas de ceux qui ont discuté de la possibilité d'une relation ouverte dès le début, ainsi que des couples LGBTQ. "D'après mon expérience, les couples gays et queers ont plus de facilité avec la nonmonogamie", explique Dulcinea Alex Pitagora, sexothérapeute basée à New York.

"Ils ont dû faire plus d'introspection et de communication autour de leur identité sexuelle ou de genre", explique Dulcinea Alex Pitagora. "Ce temps supplémentaire passé à comprendre qui ils sont, ce qu'ils veulent et à apprendre à le communiquer se combine très bien avec la communication sur la non-monogamie.

Peser le pour et le contre de la non-monogamie

Les couples qui choisissent d'ouvrir leur relation de manière éthique peuvent en retirer des avantages. "La non-monogamie peut être épanouissante et servir de catalyseur à la croissance personnelle", explique Madelyn Esposito, sexothérapeute basée dans le Wisconsin. "Cette croissance personnelle peut approfondir la compréhension et le désir pour votre partenaire principal, car vous avez la possibilité de vous explorer et d'explorer vos propres besoins sexuels en dehors des limites de la relation.

Dans une relation ouverte, il y a souvent moins de pression pour que votre partenaire réponde à tous vos besoins sexuels, explique Rachel Needle, sexothérapeute basée en Floride. "Et il y a moins de pression sur vous pour que vous répondiez à tous les besoins sexuels de votre partenaire. Cela vous donne la possibilité de profiter de l'activité sexuelle avec votre partenaire, mais sans tension ni anxiété supplémentaires."

Parfois, la chaleur générée en dehors de la chambre à coucher se retrouve même dans la relation principale. "De nombreuses personnes non monogames constatent que la diversité des partenaires stimule leur libido, ce qui se traduit par une augmentation des rapports sexuels dans la relation principale", explique M. Lehmiller. "Nos recherches nous ont également permis de constater qu'au-delà du sexe, ces relations peuvent également se renforcer mutuellement. Plus précisément, le fait d'être plus satisfait d'un partenaire secondaire permet de prédire un engagement plus fort envers le partenaire principal.

Mais il n'est pas toujours facile pour les couples historiquement monogames de franchir le pas de la non-monogamie éthique. Souvent, c'est l'un des partenaires qui "conduit" et l'autre est un passager réticent qui se contente de suivre le mouvement. Parfois, le couple n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce qui constitue la non-monogamie (relations sexuelles occasionnelles avec différentes personnes ou fréquentation répétée d'une même personne) ou sur les règles à suivre (publication d'un profil en ligne, passer la nuit chez l'autre, ramener quelqu'un à la maison, ne pas s'embrasser).

L'un des partenaires peut s'inquiéter de la stigmatisation sociale si les autres l'apprennent ou n'arrive tout simplement pas à dépasser les messages culturels qui idéalisent la monogamie. La non-monogamie peut déclencher des sentiments forts tels que la jalousie et la possessivité. "Le simple fait d'en parler par curiosité peut sembler menaçant pour certains couples/partenaires", explique Mme Fulbright.

Que devez-vous envisager si la nonmonogamie éthique vous préoccupe ?

Faites-le pour les bonnes raisons

Il existe de nombreuses motivations positives pour que les couples essaient la non-monogamie, mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est compter sur la non-monogamie pour mettre un pansement sur des problèmes existants. "Utiliser la non-monogamie pour résoudre une relation est aussi efficace que d'avoir un bébé pour résoudre une relation - c'est une très mauvaise idée", déclare Rebecca Sokoll, psychothérapeute à New York. "Vous avez besoin d'une relation solide et saine pour passer à la non-monogamie.

Ne le faites pas pour vous éloigner de votre partenaire. "La non-monogamie éthique peut aussi être un mécanisme de défense, une tactique de retardement, un jeu de cache-cache et une aversion pour la proximité", explique Hanna Zipes Basel, psychothérapeute spécialisée dans le Minnesota. "Je vois des couples qui réussissent lorsqu'ils s'engagent dans la non-monogamie avec une relation qui fonctionne déjà bien, lorsqu'ils ont tous les deux le même désir de non-monogamie, et/ou lorsqu'ils ont eu une expérience préalable ou qu'ils ont fait leurs devoirs".

Informez-vous

"Informez-vous sur le large éventail de philosophies, de structures et d'accords possibles dans le monde de la non-monogamie éthique en lisant des livres, des podcasts et des articles", suggère la sexothérapeute Sari Cooper, qui dirige le Centre pour l'amour et le sexe à New York. "Journalisez ce que chacun d'entre vous attend de cette transition et discutez de ces objectifs avec votre partenaire pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde et, si ce n'est pas le cas, quels sont les chevauchements ou les compromis qui pourraient fonctionner."

Parler, parler et encore parler

Il ne fait aucun doute que la non-monogamie éthique nécessite de la communication - et beaucoup de communication. Je suggère d'avoir une conversation "et si" avant de passer à l'action", conseille Tammy Nelson, sexothérapeute basée à Los Angeles. "Parler des aspects positifs et négatifs d'une éventuelle exploration peut permettre d'éviter des problèmes qui pourraient survenir plus tard. Plus vous parlez des problèmes avant qu'ils ne surviennent, mieux c'est".

Un thérapeute qui a l'habitude de travailler avec des couples qui recherchent une non-monogamie éthique peut vous aider à peser le pour et le contre, vous guider tout au long du processus et vous offrir un espace neutre et sûr pour en discuter.

Établir des règles de base

Déterminez ce qu'est la non-monogamie éthique pour vous deux et convenez de vos paramètres - des règles plus rigides peuvent être préférables au début - et prévoyez de poursuivre la conversation.

"Je vois chaque année des dizaines de couples qui viennent en thérapie pour essayer de négocier leurs attentes à l'avance", explique Kimberly Resnick Anderson, sexologue à Los Angeles. "Les couples qui font leurs devoirs à l'avance ont un bien meilleur taux de réussite que les couples qui se lancent sans préparation.

"Même les couples qui se préparent de manière responsable sont souvent surpris par leurs réactions face à certaines situations et doivent renégocier les limites."

D'après mon expérience professionnelle, les couples qui réussissent dans la non-monogamie n'ont souvent pas besoin de beaucoup de règles, parce qu'ils se font confiance, donnent la priorité à la relation principale et gardent l'autre à l'esprit tout au long du processus.

Redéfinir l'échec et la réussite

Si la non-monogamie éthique ne fonctionne pas pour vous - ou conduit à une rupture - cela ne signifie pas que c'est une perte. "Prenons l'exemple d'un couple avec enfants qui, sans la nonmonogamie éthique, se serait séparé et pour qui la nonmonogamie stabilise leur relation", explique Margie Nichols, sexothérapeute basée dans le New Jersey.

"Cette stabilité finit par ne plus durer, mais la nonmonogamie éthique permet au couple de se séparer consciemment et de prendre le temps de ce processus", explique Margie Nichols. "Grâce à cette réflexion, la famille peut continuer à vivre ensemble ou à proximité l'une de l'autre, à s'aimer et à se soucier l'une de l'autre, et il n'y a pas d'amertume ou de rancœur entre les deux. Je dirais que c'est une réussite, même en cas de divorce.

En fin de compte, les couples qui réussissent sont farouchement attachés à leur relation principale : Ils la protègent, la chérissent et en prennent soin. Ils veillent à ce que leurs fondations soient solides et sûres, et ils continuent à grandir et à s'épanouir en tant que couple, au-delà du sexe. La non-monogamie peut être un nouveau chapitre passionnant pour un couple, mais cela ne signifie pas que l'histoire de leur relation se termine. Elle doit être perçue comme un début passionnant.

