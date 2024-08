- Un couple, lié par le mariage, arrêté sous soupçon de trafic de stupéfiants.

Les autorités ont découvert d'importantes quantités de substances illicites, d'armes et d'importantes sommes d'argent dans une maison partagée par un couple à Süßen, une municipalité située dans le district de Göppingen. Le duo est actuellement en détention dans le cadre d'une enquête pour trafic de drogue, selon un communiqué des autorités. Un troisième individu est suspecté d'avoir joué un rôle dans le trafic de drogue présumé et serait en fuite.

Sur la base de soupçons importants, les forces de l'ordre ont effectué une perquisition au domicile du couple un jeudi, selon un communiqué des autorités. Au cours de cette opération et dans divers endroits du district de Göppingen, les officiers ont saisi plusieurs kilogrammes de substances illicites - des tests préliminaires ont révélé 24 kilogrammes de cannabis et 1 kilogramme de cocaïne.

Selon le communiqué, des armes à feu et une somme importante d'euros, believed to derive from drug trafficking, were also discovered.

Les autorités suspectent que le troisième individu, en fuite, a pu fournir d'autres ressources pour aider au trafic de drogue. La maison partagée par le duo contenait un éventail d'objets illicites, d'armes et d'argent, mettant en évidence leur implication dans une plus grande entreprise criminelle.

