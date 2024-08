- Un couple est de nouveau en cour pour viol de sa fille.

Dans un nouveau procès contre un couple de Basse-Saxe pour des sévices graves envers leur fille ou belle-fille, la mère conteste les allégations. "Les actes de violence prétendument commis ne se sont pas produits", a déclaré l'avocat de la défense dans une déclaration pour la femme de 54 ans. Elle n'avait jamais touché sa fille de 26 ans, n'avait toléré aucune violence envers elle et n'avait pas tenté de mettre fin à ses jours, a déclaré l'avocat au tribunal régional de Brunswick. Le beau-père de 58 ans, l'accusé, reste silencieux.

Le couple de Bad Harzburg, dans la région du Harz, est accusé d'avoir régulièrement violé, abusé et blessé leur fille adulte. Lorsque les crimes étaient sur le point d'être découverts, le couple aurait prétendument prévu de tuer la victime avec des comprimés, selon l'acte d'accusation. Selon l'accusation, elle a été sauvée in extremis grâce à un mot de code arrangé avec un avocat, et les parents ont été arrêtés. Après un premier procès, la mère a écopé d'une peine totale de 13,5 ans en juin 2023, et son partenaire a été condamné à neuf ans et six mois.

La Cour fédérale de justice (BGH) a annulé le verdict car, selon les juges fédéraux, l'évaluation des preuves était défectueuse. Les mandats d'arrêt ont été levés car, bien que le couple reste suspect, il n'y a plus de soupçon sérieux.

Des dates sont prévues jusqu'à la fin octobre

Dans un procès précédent, le tribunal régional de Brunswick a condamné le partenaire de la fille à plus de six ans de prison en 2022 pour sévices graves. Le défendant de 28 ans à l'époque a admis, entre autres, une agression sexuelle dans un cas particulier grave, des lésions corporelles dangereuses, une privation de liberté et une tentative de meurtre contre son partenaire de vie. Ce n'est qu'à ce moment-là que les parents ont été mis sous surveillance judiciaire.

Pour le nouveau procès contre le couple devant une autre chambre du tribunal régional de Brunswick, des dates sont prévues jusqu'à la fin octobre. La crédibilité et l'interrogatoire de la prétendue victime seront le principal sujet de préoccupation.

L'avocat de la femme de 54 ans a déclaré qu'elle n'avait jamais participé à aucun acte de violence, ni n'avait jamais eu de passé d'utilisation de la force contre sa fille de 26 ans.

