- Un couple est de nouveau en cour pour avoir violé sa fille.

Le procès contre un couple accusé d'abus sexuel sur leur fille adulte et leur belle-fille reprendra au Tribunal régional de Brunswick lundi (9h00). La Cour fédérale de justice (BGH) avait annulé le verdict contre les deux prévenus, estimant que l'évaluation des preuves était insuffisante. Un autre chambre du Tribunal régional va maintenant réexaminer les charges. La mère avait été condamnée en juin 2023 à une peine totale de 13,5 ans de prison, entre autres, pour plusieurs viols, tandis que son partenaire avait écopé de neuf ans et six mois de prison. Cependant, en juin de cette année, les mandats d'arrêt ont été levés. Bien qu'ils soient toujours suspectés, il n'y a plus de soupçon sérieux de leur culpabilité, selon le tribunal de Brunswick.

Les prévenus ont fait appel du verdict initial au Tribunal de première instance, ce qui a conduit à l'annulation de leurs condamnations par la Cour fédérale de justice. Le dossier sera ensuite examiné par une autre chambre au sein de la même juridiction, le Tribunal de première instance.

