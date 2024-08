- Un couple de célébrités qui est censé être séparé.

Légende du tennis allemand Tommy Haas (46 ans) et sa partenaire Sara Foster (43 ans) se séparent reportedly

Selon un article de presse, Tommy Haas (46 ans), légende du tennis allemand, et sa partenaire, le mannequin américain Sara Foster (43 ans), se seraient séparés. People Magazine rapporte cette information, citant une source anonyme. Haas et Foster se concentreront désormais entièrement sur l'éducation de leurs deux filles, ajoute la source. Aucune raison n'a été donnée pour cette séparation.

Les réflexions de Sara Foster sur le mariage

Haas et Foster, fille d'un producteur de musique, sont fiancés depuis 2008. Ils ont deux enfants ensemble - la fille Valentina, née en 2010, et Josephine, née en 2015. Le couple vivait à Los Angeles mais n'a jamais officialisé leur union. "En regardant en arrière, je pense que je n'avais pas vraiment de respect pour le mariage. Je suis née en pensant que ça ne signifie rien - tu pars, tu trompes, tu as cette autre personne", a déclaré Foster lors d'un podcast l'année dernière. Son père, David Foster, a été marié cinq fois.

Haas, autrefois l'un des joueurs de tennis allemands les plus célèbres, a eu une carrière de 1997 à 2017. Il a atteint la deuxième place du classement mondial mais n'a jamais remporté un titre du Grand Chelem. Foster, quant à elle, a joué dans divers rôles, notamment dans "90210", un spin-off de la série pour ados culte "Beverly Hills, 90210".

Malgré leurs opinions passées sur le mariage, Sara Foster a mentionné lors d'un podcast l'année dernière qu'elle n'avait pas grandi avec beaucoup de respect pour celui-ci. Cependant, je ne vais pas tirer de conclusions hâtives sur les raisons derrière la décision de Tommy Haas et de son choix de se concentrer uniquement sur l'éducation de leurs deux filles suite à leur séparation rapportée.

