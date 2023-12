Un couple âgé perd une bataille judiciaire en France pour un masque africain d'une valeur de 4,6 millions de dollars

Le couple affirme que le marchand d'art qui leur a acheté le masque a manqué "à son obligation d'information précontractuelle" et a commis "un vice de consentement".

Ils ont demandé l'annulation de la vente du masque et la restitution du produit de la vente aux enchères, mais le tribunal d'Alès, dans le sud de la France, a confirmé les conditions de la vente dans une décision rendue mardi.

Dans son jugement, le tribunal a déclaré que le couple avait conservé le masque dans un grenier et n'avait pas engagé d'experts pour déterminer "la véritable valeur historique et artistique" du masque avant de convenir d'un prix avec le marchand.

Le marchand d'art n'avait aucune connaissance spécifique de l'art africain ni aucune connaissance préalable de la "valeur singulière" du masque, a déclaré le tribunal, citant le fait qu'il l'avait fait évaluer par plusieurs maisons de vente aux enchères, pour finalement recevoir une évaluation de 300 000 à 400 000 euros.

Le tribunal a critiqué les propriétaires pour "leur négligence et leur désinvolture", affirmant qu'ils étaient pressés de vendre la propriété dans laquelle se trouvait le masque et qu'ils n'avaient pas prêté attention aux objets qui s'y trouvaient.

L'homme de 88 ans et son épouse de 81 ans, identifiés par leurs initiales dans les documents du tribunal mais dont l'avocat a confirmé à CNN qu'il s'agissait de M. et Mme Fournier, avaient mis en vente un masque africain ancien, hérité du grand-père de M. Fournier.

Ce dernier, René-Victor Edward Maurice Fournier, avait été gouverneur colonial en Afrique centrale au début du XXe siècle, à l'époque où une grande partie du continent était sous domination coloniale française.

En septembre 2021, les Fournier ont vendu leur masque à un brocanteur pour 150000euros. Selon leur avocat, Frédéric Mansat Jaffré, le couple ignorait la valeur marchande du masque et pensait que le vendeur offrait un prix équitable.

Quelques mois plus tard, ils ont appris par un article de journal que leur ancien masque était vendu aux enchères et qu'il valait beaucoup plus que ce que le marchand avait payé.

Deux jours après cette découverte, le masque a été vendu pour 4,2 millions d'euros, selon un reçu de vente communiqué à CNN, soit 4,6 millions de dollars.

Les Fournier ont intenté une action civile contre le marchand, qu'ils ont perdue à l'automne 2022 et ont été condamnés à payer les frais de justice.

Mardi, le tribunal les a également condamnés à payer les frais liés à l'échec de leur appel.

En outre, le tribunal a rejeté une demande du gouvernement gabonais visant à suspendre la procédure.

Le Gabon a déposé une plainte distincte pour recel, accusant l'ancêtre de M. Fournier d'avoir volé le masque et donc de n'avoir jamais été son propriétaire légitime, a déclaré Olivia Betoe Bi Evie, l'une des avocates représentant le Gabon, à CNN en novembre.

Si le tribunal avait accepté sa demande de suspension de la procédure judiciaire relative à la vente du masque, le Gabon aurait été en mesure de poursuivre son action distincte pour recel et de lutter pour que le masque soit restitué à son pays d'origine.

Le masque est un artefact extrêmement rare qui a une grande valeur spirituelle pour le peuple gabonais, a déclaré Betoe Bi Evie à CNN.

Datant du XIXe siècle, il appartenait à la puissante société Ngil, un groupe secret chargé d'administrer la justice au sein des communautés Fang du Gabon, selon Betoe Bi Evie.

"Pour les Occidentaux, le masque est un objet d'art", explique Betoe Bi Evie, "mais pour les Africains, pour les Gabonais, c'est un objet rituel utilisé pour garantir la paix dans la société. C'est très important."

Selon une annonce de Sotheby's pour un masque Ngil similaire, ces artefacts "comptent parmi les œuvres d'art africaines les plus rares et les plus célébrées", ce qui les rend "très recherchés en tant que clés de voûte indispensables des meilleures collections d'art africain".

Le catalogue de la vente aux enchères du masque indique qu'il a été "collecté vers 1917, dans des circonstances inconnues, par le gouverneur colonial français René-Victor Edward Maurice Fournier (1873-1931), probablement lors d'une visite au Gabon", selon BFMTV, affiliée à CNN.

Source: edition.cnn.com