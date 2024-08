"Un coup dur au visage", prévient Bayer Leverkusen

Quel beau retour pour Kai Havertz avec Bayer Leverkusen. Le joueur national a été impliqué dans les trois buts de la victoire claire de son FC Arsenal. En revanche, l'ambiance n'est pas bonne chez les champions allemands. L'entraîneur Xabi Alonso est alarmé par ce "coup de semonce".

Xabi Alonso n'avait pas l'air d'un boxeur K.-O., mais après une défaite écrasante de 1:4 contre le FC Arsenal, l'entraîneur principal de Leverkusen avait l'impression d'avoir été mis K.-O. "Peut-être que nous avions besoin d'une gifle forte. Et nous l'avons reçue aujourd'hui", a déclaré l'Espagnol après une des rares défaites de son Werkself - et cela si près du début de la saison. L'homme du match était l'ancien joueur de Bayer Kai Havertz. Il a marqué un but (65e minute) et a fourni deux passes décisives pour Olexander Sintschenko (8e) et Leandro Trossard (9e) devant 60 000 spectateurs au stade Emirates.

Alonso ne voulait pas surestimer la défaite à Londres, après tout, les tests sont là pour ça. Mais il a dit : "La performance était très en dessous de nos normes et loin de là où nous voulons être." Le match nul 2:2 à Lens quatre jours plus tôt avait déjà montré : après une saison de championnat sans défaite, la mission de défendre le titre ne sera pas facile. "C'était certainement un coup de semonce. En football, le passé ne rapporte pas de points ou de victoires. Nous repartons de zéro", a prévenu Alonso. "Mais nous avons encore assez de temps pour parler et analyser." Il s'agit maintenant de "la bonne mentalité".

Les nouvelles recrues attisent l'appétit

Il ne sera peut-être pas facile de rapidement oublier l'euphorie des derniers mois, comme l'a exigé l'entraîneur de Bayer. Samedi, l'équipe se présentera pour la première fois aux fans à la BayArena depuis des mois, avec un programme d'accompagnement coloré prévu en plus du dernier test contre le Betis Séville. Bien sûr, la coupe des champions et la coupe DFB seront là, avec des possibilités de photos comprises.

Pourtant, Bayer veut éviter de regarder constamment dans le rétroviseur. Jusqu'à présent, ils l'ont fait excellence : les nouvelles recrues Martin Terrier, Aleix Garcia et Jeanuel Belocian attisent l'appétit, tandis qu'il n'y a pas encore de départs en vue. Bien que le transfert du joueur national Jonathan Tah au FC Bayern soit toujours un sujet, le joueur national était dans l'équipe de départ à Londres et a même conduit l'équipe en tant que capitaine sur le terrain.

Il ne reste plus beaucoup de temps, ni pour un transfert ni pour se mettre en forme : le 17 août, c'est le premier match officiel contre les vice-champions VfB Stuttgart pour la Supercoupe, et six jours plus tard, le match d'ouverture de la Bundesliga a lieu à Borussia Mönchengladbach. Les attentes sont grandes. "Nous avons mérité notre place dans le cercle des favoris", a déclaré le joueur national Robert Andrich au journal municipal de Cologne.

"Aux Seychelles et en Espagne"

Le torse de Bayer peut également être un peu plus large. Alonso a récemment révélé qu'il était régulièrement interrogé sur le doublé pendant ses vacances : "Même aux Seychelles et en Espagne - tout le monde connaissait le Bayer 04." Andrich en est également sûr : "La saison entière a généré un certain battage médiatique."

Alors, qu'est-ce qui nous attend pour la nouvelle saison ? Peut-être un autre 34 matches sans défaite pour battre le record européen des Lincoln Red Imps de Gibraltar (88 matches invaincus) ? Peut-être pas. Mais il y a eu des encouragements à Londres de l'auteur du match Havertz. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il attendait de son ancien club, la réponse de l'Arsenal pro était claire : "La même chose que l'année dernière."

