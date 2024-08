- Un corps dans le coffre. Le fils est suspecté de meurtre.

Suite au décès violent d'un homme de 60 ans à Raubling (district de Rosenheim, Haute-Bavière), son fils, arrêté en Italie en tant que suspect, doit être extradé vers l'Allemagne. Des consultations sont actuellement en cours au niveau judiciaire et administratif, comme l'ont annoncé la Police criminelle et le Parquet.

Bruit Suspect

L'homme de 31 ans et son père avaient été portés disparus lundi, ainsi que la voiture du père. Les enquêteurs ont rapidement suspecté un crime : des témoins ont rapporté des bruits suspects dans l'appartement partagé du père et du fils, et des traces trouvées sur place suggéraient qu'un acte de violence s'était produit - avec le fils comme présumé auteur.

L'homme de 31 ans a été arrêté à Pomigliano d'Arco près de Naples mardi. Selon les médias italiens, il aurait tenté de cambrioler plusieurs appartements. Des voisins auraient appelé la police. Les officiers italiens ont ensuite trouvé le corps du père dans le coffre d'une voiture garée près des lieux.

Blessures par Coups de Couteau

Le corps présentait de nombreux signes de violence et des blessures par coups de couteau, selon les enquêteurs bavarois. Une autopsie est prévue en Italie pour déterminer la cause exacte du décès. Les enquêteurs de la Police criminelle de Rosenheim prévoient de se rendre en Italie du Sud la semaine prochaine pour échanger des informations avec les collègues locaux, assister à l'autopsie et recueillir plus d'informations sur les circonstances.

En raison de son incarcération en Italie du Sud, l'homme de 31 ans n'a pas encore été interrogé par les enquêteurs de la Police criminelle de Rosenheim. Selon l'agence de presse italienne ANSA, l'homme de 31 ans a déclaré lors d'un premier interrogatoire avec la police italienne qu'il n'avait rien volé lors des cambriolages. Cependant, il n'a pas fourni d'explication pour la découverte du corps dans la voiture de son père. Il a été transféré à la prison de Poggioreale à Naples. Un mandat d'arrêt européen avait déjà été émis contre lui.

Le mandat d'arrêt européen a été émis en raison des allégations graves contre l'homme de 31 ans. La Commission adoptera des actes d'application fixant les règles pour la procédure d'extradition, étant donné qu'il s'agit d'une affaire transfrontalière.

