- Un contour ou un plan conceptuel en ordre inverse.

Il y a des endroits où les hôtels sautent le numéro de chambre 13, les coureurs commencent parfois avec le numéro 14 au lieu de 12 dans les courses, et les compagnies aériennes comme Lufthansa sautent la rangée 13. Après un grand événement, quelqu'un du camping pourrait penser : "Si seulement il n'y avait pas eu un 13e jour..."

Camp de survie en jungle : Thorsten Legat est un électron libre

Passons en revue : après son défi intense, Thorsten Legat a subtilement fait allusion à qui pourrait être la prochaine cible, tout en laissant le brouillard nocturne tournoyer autour de lui. Ses commentaires énigmatiques étaient probablement compréhensibles uniquement pour lui. Il a cherché à donner une leçon, à faire réfléchir les gens sur ce qui pourrait arriver. Franchement, les campeurs ont déjà suffisamment de temps pour méditer sur les mystères de la vie, ils n'ont pas besoin d'une leçon pour ça.

Danni et Kader ont prouvé leur ingéniosité lorsqu'ils se sont lancés à la recherche d'un trésor. Ils ont transporté du liquide d'un endroit à un autre en utilisant des seaux sur leur tête, créant un spectacle étrange qui mélait des éléments de Rusty le Chevalier et Lord Helmet, ou comme l'a dit Kader : "Tu as l'air d'une reine." Ils ont donné des réponses solides sur la longueur du côté d'un carré, mais la question sur ce que sont faites les raisins les a laissés perplexes. Non, ce ne sont pas des dattes. Finalement, ils ont réussi à récupérer le coffre au trésor rempli d'une année de chips, ce qui a envoyé le camp dans une euphorie à propos des chips.

Avec cette poussée, ils ont pu assister à la discussion sur les perceptions du rôle de Mola qui avait été teasée la veille. Certaines vues surprises sont apparues, des vues que l'on ne s'attendrait pas chez la génération moderne : la femme de Mola est la reine, mais il est la loi. Pas de place pour le féminisme, et où sont toutes les couvreuses et ingénieures féminines, d'ailleurs ? C'est un monde d'hommes ! Les hommes doivent faire attention à ce qu'ils disent, ou ainsi dit-on. Heureusement, il y avait suffisamment de chips dans certaines maisons pour noyer ces conversations avec des bruits de chips écrasées.

Il fait mauvais dans le camp

Il n'y avait pas grand-chose pour noyer les odeurs, de la culotte de Gigi aux chaussettes de Sarah, il y avait beaucoup d'odeurs inhabituelles. L'hygiène du camp est un sujet récurrent, ainsi que le problème des confessions sexuelles. Cette fois, Gigi a révélé certaines différences d'âge choquantes - il avait 19 ans, elle en avait 56 - pas étonnant que Jan Köppen ait attrapé le classique de Maffay "Es war Sommer" à la guitare-air.

Mais ce n'était que le début. Gigi avait révélé certaines informations intéressantes sur ses préférences sexuelles lors de la discussion sur le sexe - il ne pouvait pas supporter que les femmes le frappent. Mais lorsque Thorsten Legat l'a giflé, il n'a pas semblé avoir de problème avec ça. Ce n'était pas un hasard ; c'était pour intensifier le plaisir avant le face-à-face de ce jour funeste 13. Dans le "Jungle Challenge" "Schlimming-Pool", l'équipe Gigi/Thorsten affrontait l'équipe Mola/Eric, avec des conditions d'existence maximales : tous ne retourneraient pas au camp après la terreur sous-marine.

Chez les bookmakers, Gigi et Thorsten auraient probablement obtenu les meilleures cotes, avec la préparation de yoga de la main d'Eric et l'approche modérée de Mola pour le pouls de repos n'ayant que des chances de longueurs. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, et ce fut le cas ici. Eric et Gigi ont géré les neuf étoiles avec un calme qui semblait être entraîné par Jacques Cousteau, tandis que Gigi et Thorsten, avec toutes les fouettées et les poussées, ne pouvaient pas se concentrer - et se sont retrouvés désavantagés.

Cela signifiait pas seulement "épreuve échouée", mais aussi l'élimination. L'un d'eux devait partir, et Eric et Mola ont décidé que ce serait Thorsten. Le chouchou des fans, le casanova, l'homme aux pantalons les plus roulés de tous les temps, réduit maintenant à un tas de misère, une légende en son propre droit. "Pas de problème", a-t-il insisté à travers ses larmes. "Bravo", aurait peut-être dit David Ortega, s'il avait pu.

Que Thorsten ait eu quelque chose comme un appel à se réveiller en tête, cette version de "tout est possible" ? Au début, il y a eu un silence étrange dans le camp. Mais ça ne durera pas longtemps. Le groupe des femmes devrait se remettre rapidement, tout comme Mola et sa maison de retraite pour hommes. Les cartes, elles seront rebattues.

