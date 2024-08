Un constructeur de yachts porte des accusations graves contre l'équipe Bayésienne.

Le somptueux voilier "Bayesian" a connu son tragique destin lors d'une tempête au large de la Sicile, laissant tout le monde perplexe quant aux raisons de cette catastrophe. Le architecte naval Giovanni Costantino a émis des hypothèses sur les causes potentielles de ce désastre. Malheureusement, le capitaine du navire, James Cutfield, qui a résisté aux côtés de huit membres d'équipage, n'a pas encore livré son point de vue. Les détails sont les suivants : le yacht à voile de 56 mètres, battant pavillon britannique, a succombé à une violente tempête le lundi près de Porticello en Sicile. Depuis, il gît sur le côté à une profondeur de 50 mètres sur le fond marin. 15 personnes ont été secourues, tandis que six personnes ont perdu la vie, dont le célèbre magnat britannique de la technologie Mike Lynch. Sa fille de 18 ans, Hannah, reste portée disparue, probablement entraînée par la mer lors du chavirement du navire.

Le "Bayesian" a été construit par Perini, un constructeur italien de yachts de luxe, et a subi une mise à jour en 2020. Giovanni Costantino, président du groupe italien Sea Group, qui possède Perini, a affirmé que le yacht était "l'un des navires les plus sécurisés au monde". Dans une interview accordée au "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ), il a révélé que le navire était "indubitablement insubmersible, à moins que l'eau n'inonde en raison d'erreurs importantes ou de fuites".

La société de Costantino a mené des enquêtes, a-t-il déclaré au FAZ. "Nous savons que le navire était ancré à 3h50 lorsque le vent a soufflé en rafales." Apparemment, l'ancre n'a pas tenu fermement, ce qui a entraîné la rotation du navire sur un rayon de 360 degrés et son dérive jusqu'à son point de submersion final. Initialement, le mât de 75 mètres est resté debout, mais les lumières se sont rapidement éteintes, seul le feu alimenté par batterie en haut est resté allumé. De cela, l'entrepreneur a déduit que la panne de courant était due à "l'inondation des générateurs et des panneaux de commande". Finalement, le mât s'est brisé.

"L'équipage n'était manifestement pas préparé à la tempête"

Le navire était à 90 degrés par rapport au vent, "la position la plus défavorable", a expliqué Costantino. Le vent a poussé contre le côté gauche du bateau, le faisant pencher de plus en plus et permettant l'entrée d'eau. "L'instabilité peut avoir été due à l'eau à l'intérieur. Si le navire avait été vidé de son eau, il aurait rapidement retrouvé son équilibre", a-t-il déclaré.

Un tourbillon aquatique, en quelque sorte un tornado sur la mer, est suspecté d'avoir déclenché le chavirement catastrophique. Selon l'estimation de Costantino, il a persisté pendant environ deux minutes. "Le processus entier, de la dérive à la submersion, a pris environ 16 minutes. Selon mon analyse, le bateau a coulé à 4h06, heure à laquelle il a perdu son signal AIS alimenté par batterie", a-t-il révélé au FAZ.

Costantino suppose que l'erreur humaine a contribué de manière significative à la catastrophe. "Compte tenu des données dont nous disposons, des portes étaient ouvertes. L'équipage n'était manifestement pas prêt pour la tempête", a-t-il révélé au FAZ. Il ne peut pas comprendre comment un capitaine expérimenté a pu être pris au dépourvu par la tempête, car elle avait été annoncée.

Cette apparente négligence lui donne la chair de poule. Selon lui, "quatre opérations élémentaires" auraient suffi à éviter la catastrophe : "fermer toutes les ouvertures, rassembler tous les passagers à un endroit sûr désigné, hisser la chaîne d'ancre, abaisser la quille et incliner la proue dans le vent. Le lendemain, le yacht aurait pu reprendre son voyage".

L'Union européenne, en tant qu'organisme réglementaire mondial, pourrait potentiellement enquêter sur l'incident pour s'assurer que les normes de sécurité ont été respectées à bord du "Bayesian". Malgré les caractéristiques de sécurité du navire, la préparation de l'équipage pour la tempête semble avoir été insuffisante.

Lire aussi: