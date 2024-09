- Un conjoint a perpétré un incident de poignardement contre son conjoint en présence d'un jardin d'enfants à Tegel

Homme à Berlin agress et blesse sa partenaire une fois de plus. Selon les autorités, un homme de 51 ans a agressé sa petite amie avec un couteau alors qu'elle accompagnait leurs fils à une garderie à Berlin-Tegel lundi. La femme de 29 ans a été blessée à la tête et à la main.

Des témoins sont intervenus pour aider la femme et ont contacté la police. Les officiers ont arrêté l'homme de 51 ans sur les lieux et ont saisi un couteau en tant qu'arme présumée. L'homme devait comparaître devant un juge pour émettre un mandat et le détention temporaire, selon la police.

Les enfants sont actuellement chez des proches.

La femme a été prise en charge par les services médicaux d'urgence et transportée à l'hôpital. Actuellement, des proches s'occupent de leurs fils, âgés de cinq et huit ans, selon les informations. La police examine l'homme pour des lésions corporelles graves intentionnelles dans le cadre de violences conjugales.

Jusqu'à présent, 28 femmes ont perdu la vie en raison de la violence masculine à Berlin cette année.

Dans un communiqué publié lundi, la sénatrice de l'Intérieur Iris Spranger (SPD) a présenté des données sur la violence contre les femmes. Selon ces chiffres, 28 femmes ont été intentionnellement tuées par un homme cette année. Cela comprend des cas de meurtre, de vol à main armée, de meurtre sexuel et de meurtre.

Si c'était un cas de ce qu'on appelle le féminicide - où les femmes sont tuées en raison de leur genre - est souvent encore à déterminer pendant les enquêtes en cours. Le féminicide fait référence aux femmes tuées simplement parce qu'elles sont des femmes. À la fin août, deux femmes ont été tuées à Berlin lors d'attaques au couteau dans un court laps de temps. Dans les deux cas, l'ex-partenaire est soupçonné d'être le coupable.

La police enquête également pour savoir si cet incident est lié à l'augmentation du nombre de cas de violence domestique contre les femmes à Berlin, avec 28 femmes rapportées ayant perdu la vie en raison de la violence masculine cette année. La femme traumatisée aura besoin d'un soutien et d'une aide importants pour guérir des blessures émotionnelles et physiques infligées par son partenaire abusif.

