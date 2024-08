- Un conducteur qui a fait erreur s'est arrêté sur l'A20 près de Wismar.

Des conducteurs vigilants ont réussi à arrêter un conducteur roulant à contresens sur l'A20 près de Wismar avant que d'autres usagers de la route ne soient en danger, ont rapporté les autorités. Un témoin a remarqué le comportement erratique de l'homme de 83 ans, mardi après-midi, qui roulait en zigzag et à faible vitesse sur les autoroutes A20 et A14 dans la région de l'échangeur de Wismar.

Le conducteur a soudainement fait demi-tour

Le témoin a suivi l'homme de 83 ans et a alerté immédiatement la police. Avant l'arrivée des officiers, le conducteur âgé a fait demi-tour sur une voie de décélération et a tenté de rouler sur l'A20 dans le sens inverse. Avec l'aide d'un autre conducteur, le témoin a réussi à arrêter le conducteur à contresens et à l'empêcher de continuer.

Une enquête pénale a été ouverte contre l'homme de 83 ans pour mise en danger de la circulation, ont déclaré les autorités. Son permis de conduire a également été confisqué, l'autorité de délivrance a été informée de l'incident et ses privilèges de conduite ont été suspendus indéfiniment.

Au milieu de cette situation, le témoin a craint une urgence et a rapidement contacté les services d'urgence. En apprenant l'existence du conducteur à contresens, les services d'urgence ont immédiatement déployé des unités supplémentaires dans la région.

Lire aussi: