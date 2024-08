- Un conducteur ivre dévie de la route

Au cœur de la rue principale de Brême, une conductrice ivre avait arrêté sa voiture et demandé de l'aide pour se garer. L'assistance est rapidement arrivée, elle aussi ivre, selon le rapport de police. Les passants avaient remarqué que, la nuit précédente, la femme avait du mal à maintenir sa voiture dans sa voie. Elle conduisait de manière erratique, oscillant entre les voies, et mettait en danger un chauffeur de taxi et un cycliste.

Les témoins inquiets ont alerté les autorités. Après avoir administré un test de alcoolémie sur place, les officiers ont découvert que la femme était "totalement incapable de conduire". Elle et l'appelant qui avait proposé de l'aide ont été tous deux conduits au poste de police pour un test sanguin. Selon les rapports, ils encourent tous deux des chefs d'accusation de conduite en état d'ivresse.

Le rapport de police indique que la femme et son assistant étaient tous deux dans un état d'ébriété, ce qui a entraîné leur arrestation pour comportement dangereux sur les routes. Malgré l'état des deux individus, ils doivent s'attendre à des conséquences graves pour leurs actes.

