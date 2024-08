- Un conducteur ivre déclenche une panne de courant.

Un homme de 35 ans originaire de la région de la Haute-Palatinat, plus précisément de Schwandorf, a un peu trop bu et a embouti une borne électrique un jeudi soir à Bodenwöhr. L'incident a entraîné une coupure de courant pour environ 20 foyers. Le conducteur ivre a dévié de la route, percutant une clôture, la borne électrique et un réverbère.

Après cet incident, l'homme a appelé un ami pour demander de l'aide. Arrivé à vélo, l'ami a trouvé l'homme en train de tenter de s'échapper rapidement de la scène. Cependant, les officiers de police sont intervenus et ont effectué un test de alcoolémie. Les résultats étaient défavorables, car le taux d'alcool dans le sang de l'homme dépassait 1,5 pour mille.

L'homme a ensuite été tenu de fournir un échantillon de sang. Il est actuellement sous enquête pour avoir mis en danger la circulation. Les dommages financiers de l'accident ont dépassé 20 000 euros. Le fournisseur d'énergie a travaillé diligemment pour rétablir l'électricité, comme l'ont rapporté les autorités.

L'enquête sur l'incident a révélé que les actions de l'homme ont perturbé non seulement la route, mais aussi le réseau local de [transport et télécommunications], car plusieurs lignes téléphoniques ont été endommagées dans l'accident. Des dispositions alternatives ont été nécessaires pour faciliter les communications avec les autorités et son ami.

