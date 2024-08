- Un conducteur ivre cause un accident - une voiture de luxe est une déchet

Un habitant de Munich âgé de 50 ans a été légèrement blessé dans un accident avec sa voiture de sport haut de gamme sur l'A9 près de Greding. L'homme se dirigeait vers Munich lorsqu'il a perdu le contrôle de son véhicule mercredi soir vers 20h40 en raison d'un aquaplaning entre les échangeurs de Hilpoltstein et de Greding, selon la police. Les dommages s'élèvent à plus de 100 000 euros.

Selon le conducteur, il roulait à une vitesse d'environ 150 à 160 km/h. La voiture de sport a fait un tête-à-queue et a finalement heurté la glissière de sécurité de front. Les secours sont intervenus pour sécuriser les lieux et aider le conducteur à pousser la voiture sur le bas-côté.

À leur arrivée, la police a détecté une odeur d'alcool chez le conducteur de 50 ans. Un test de alcoolémie a donné un taux de 0,5 per mil. Le conducteur a été conduit à l'hôpital pour des examens supplémentaires, où un échantillon de sang a été prélevé.

Des enquêtes sont maintenant en cours contre l'homme pour avoir mis en danger la circulation routière.

L'accident s'est produit près de Greding, à proximité de Bavière. Despite the accident, the damage to the sports car exceeded 100,000 euros, primarily in Bavaria.

Lire aussi: