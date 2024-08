- Un conducteur en état d'ivresse heurte 12 voitures à Wiesbaden.

Un homme d'âge moyen et visiblement ivre à Wiesbaden a dévié de sa route à plusieurs reprises en conduisant, causant des dommages à une douzaine de véhicules stationnés. Selon les autorités, une personne a subi des blessures légères lors de l'incident de l'après-midi.

L'homme a heurté des véhicules de chaque côté d'une rue à sens unique. Finalement, il s'est retrouvé coincé sur l'un d'eux, a fait pivoter son véhicule et a heurté un motard. Le motard âgé de 68 ans a également endommagé un autre véhicule dans l'incident. Il a été conduit à l'hôpital avec des blessures légères.

Les policiers sur les lieux soupçonnaient le conducteur d'être sous l'emprise de l'alcool. Son permis de conduire a été confisqué et une enquête officielle a été ouverte. Trois véhicules ont dû être remorqués, selon le rapport. Les dommages matériels estimés préliminaires s'élèvent à 30 000 euros.

