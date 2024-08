- Un concurrent non européen s'assure une deuxième place au championnat olympique

À la fin, ils ont manqué de la puissance nécessaire : Une semaine seulement après avoir perdu la finale olympique, le duo de volley-ball allemand Nils Ehlers et Clemens Wickler a de nouveau échoué à remporter une victoire significative. Un jour après la victoire de Svenja Müller et Cinja Tillmann, les médaillés olympiques ont subi une défaite 21:17, 20:22, 5:15 face aux Lettons Martins Plavins et Kristians Fokerots en finale à La Haye. Le doublé allemand tant attendu n'a pas eu lieu, et les hommes allemands doivent toujours attendre leur premier titre EM depuis 2012, lorsque les champions olympiques Julius Brink et Jonas Reckermann ont remporté le titre à Scheveningen.

Ehlers et Wickler avaient perdu la finale olympique contre David Ahman/Jonatan Hellvig de Suède huit jours plus tôt. Contrairement aux Suédois et aux Norvégiens Anders Mol et Christian Sørum, le duo allemand a relevé le défi de participer au championnat continental juste après les Jeux olympiques.

La fatigue d'Ehlers et Wickler était évidente lors des demi-finales aux Pays-Bas, environ cinq heures avant la finale. Malgré un match serré, les deux Allemands, âgés de 30 et 29 ans, ont remporté la victoire contre les Italiens Samuele Cottava et Paolo Nicolai 18:21, 21:17, 16:14. Cottava et Nicolai ont ensuite perdu contre les Néerlandais Steven van de Velde et Matthew Immers lors du match pour la médaille de bronze.

"C'était un match incroyablement serré", a déclaré Wickler après les demi-finales. "Ils nous ont mis sous pression. Ça aurait pu pencher dans un sens ou dans l'autre. Je suis heureux que nous ayons pu célébrer une autre finale." Cependant, la célébration d'un titre n'a pas eu lieu.

Contrairement à Ehlers et Wickler, Svenja Müller et Cinja Tillmann ont célébré leur plus grand exploit après avoir terminé troisièmes aux championnats du monde 2022. Le duo, qui s'entraîne à Hambourg comme Ehlers et Wickler, a remporté le premier titre européen féminin allemand depuis Nadja Glenzke et Julia Großner en 2015 à Jurmala, en Lettonie. En finale, elles ont battu les Italiennes Valentina Gottardi et Marta Menegatti 21:17, 21:18.

"C'est fantastique, je suis aux anges", a déclaré la jeune Svenja Müller après la victoire en finale. "Nous sommes restées concentrées sur notre stratégie, point par point." La plus âgée Cinja Tillmann a loué sa jeune coéquipière, avec qui elle travaille depuis 2020. "Je suis impressionnée par la façon dont Svenja gère les grands tournois à son jeune âge et gère la pression", a-t-elle déclaré.

Le meilleur duo féminin allemand n'a perdu qu'un set pendant le tournoi EM. Elles se sont également vengées de leur défaite en quart de finale olympique à Paris en battant les championnes

Lire aussi: