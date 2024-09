- Un concurrent dévoile sa stratégie pour perdre 40 kilos en un an

Ce mercredi soir, comme d'autres concurrents potentiels, le tri-père originaire d'Aukrug, en Schleswig-Holstein, avait tenté sa chance à "Qui veut devenir millionnaire" à plusieurs reprises. Le troisième épisode de l'événement intitulé "La semaine des 3 millions d'euros" était centré sur "Dernière chance", garantissant que tous les candidats avaient franchi les tours préliminaires, certains allant même jusqu'au siège chaud, mais en vain.

Benjamin Boritzka avait réussi à obtenir un siège dans le tour de sélection à neuf reprises, mais n'avait jamais réussi à obtenir une place sur le siège chaud. Lors de la diffusion de séquences pertinentes, Günther Jauch, le présentateur, a demandé : "Harborvez-vous des doutes sur vous-même, blâmez-vous le système ou autre chose ?" Le quadragénaire a répliqué en plaisantant : "D'abord, je suis ravi, j'ai remarqué que je perdais du poids à chaque fois." Interrogé sur ses méthodes, il a révélé : "Je mange une seule fois par jour." Jauch a acknowledging "Ce n'est pas beaucoup", mais il se contentait d'un seul repas par jour et s'abstenait de manger pendant 24 heures, ce qui lui a permis de perdre 40 kilos en un an.

La principale raison de sa prise de poids était attribuée à la première grossesse de sa femme, qui l'avait transformé d'un passionné de fitness en un père de famille dévoué. Lorsque son médecin lui a diagnostiqué une tension artérielle élevée et d'autres problèmes de santé liés à l'obésité, il a décidé de reprendre son rôle précédent de personal trainer et d'adopter un régime d'une seule fois par jour.

Cet aspirant à "Qui veut devenir millionnaire" vit avec sa famille dans une camionnette, un rêve réalisé grâce à l'enthousiasme partagé de sa femme. Cependant, en raison de l'inscription de sa fille à l'école et de son travail de chauffeur routier, il est maintenant à la recherche d'un appartement.

Malheureusement, il a échoué à la question : "Quel État habite principalement l'île de Pulau Ujong ? A : Thaïlande, B : Singapour, C : Cambodge, ou D : Vietnam. Il a choisi la Thaïlande, mais cela aurait dû être Singapour. Équipé de ses trois filets de sécurité, il est passé au filet de sécurité de 16 000 euros, lui garantissant une place en finale le jeudi, où tous les concurrents ayant franchi le seuil de 16 000 euros avaient une chance de gagner trois millions d'euros, à condition de consentir à investir une partie de leurs gains déjà accumulés.

Malheureusement, le candidat malheureux de la soirée était Tobias Pietsch de Fribourg. Propriétaire d'une boutique de chanvre, il pensait avoir la réponse à la question de 1 000 euros : "Quelle que soit la manière dont quelqu'un s'exprime, en criant ou en murmurant, en marmonnant ou en articulant clairement - c'est essentiellement... A : des slogans, B : des citations, C : des clichés, ou D : des idiomes. Il a opté pour la réponse C, ignorant ainsi la réponse D et repartant avec 500 euros. En 2019, il est passé de 64 000 euros à 500 euros en stratég

