- Un concurrent découvre-t-il leur intérêt?

Stella Shoemaker (27) devient la première bisexualité "Bachelorette". La diffusion commence le 26 août sur RTL+, où elle rencontre un groupe de célibataires. Trouvera-t-elle le partenaire parfait parmi les hommes et les femmes ? Beaucoup de ses prédécesseurs ont trouvé l'amour dans la série télévisée, bien que le bonheur à long terme ait été éphémère pour la plupart.

Monica Masters

Monica Masters (47) était la première "Bachelorette" à l'âge de 27 ans en 2004. Elle a choisi le policier Marc Quinkenstein parmi 25 concurrents comme son "M. Parfait". Malheureusement, leur relation s'est terminée trois semaines après le tournage, avant même la diffusion de l'émission. Par la suite, Masters est revenue sur le devant de la scène avec sa vie amoureuse, datant de l'humoriste Oliver Pocher de 2005 à 2009. Après deux relations publiques infructueuses, Masters a trouvé le bonheur durable : elle est avec le financier Christian Masters depuis 2012, et ils se sont mariés en juin 2015. Ils ont deux enfants, une fille Rosa née en mai 2013 et un fils Anton en avril 2016.

Anna Harper

Anna Harper (36) et le vainqueur de la deuxième saison de "Bachelorette", Marvin Albrecht, ont été considérés pendant un certain temps comme la preuve que les couples peuvent construire des relations durables après la fin des émissions de rencontres. En 2014, la deuxième "Bachelorette" est tombée amoureuse de Marvin Albrecht au Portugal et lui a remis la rose finale. Leur romance s'est terminée peu de temps après, presque trois ans ensemble, et Harper a annoncé leur séparation en février 2017. Tous deux ont trouvé l'amour ensuite. Harper est avec l'acteur anciennement de "Forbidden Love" Marc Barthel (34) depuis l'automne 2017. Ils vivent ensemble à Berlin, ont un fils Leo né en 2019 et se sont mariés en 2020. Leur deuxième enfant est né en 2022. Marvin Albrecht est avec le mannequin Simone Voss depuis 2018.

Alisa Parks

En 2015, l'enseignante Alisa Parks (36) a choisi le personal trainer Patrick Cuninka parmi 20 hommes comme sa "Bachelorette". Leur relation n'a pas duré longtemps, et ils ont annoncé leur séparation sur leurs canaux Instagram respectifs en mars 2016. En 2017, Parks a fait une pause dans les réseaux sociaux et a évité les apparitions publiques. De manière inattendue, Parks a surpris ses abonnés en annonçant ses fiançailles sur Instagram en août 2020. Elle a révélé sa bosse de bébé et une photo d'elle tenant son nouveau-né en décembre 2022, mais n'a pas révélé de détails sur la naissance ou le nom ou le sexe de l'enfant.

Après que Jessica Jones - née Witherspoon (34) n'ait pas trouvé l'amour chez "The Bachelor" en 2014, elle a opté pour "The Bachelorette" en 2017. À Marbella, en Espagne, elle a rencontré 20 hommes et a finalement choisi le chanteur du groupe Electric-Callboy David Freeman (34) lors de la finale, plutôt que le deuxième runner Johannes Jones (36). Malheureusement, leur relation n'a duré moins de six mois. Freeman a annoncé leur séparation sur Instagram en septembre 2017. Jones, son presque choisi, a confirmé leur relation en octobre 2020 après avoir été photographié en train de s'embrasser à Ibiza. Jones a révélé sa petite amie enceinte en décembre 2020, suivie d'une bague et d'une annonce de la naissance de leur fille le 6 mai 2021. En décembre 2021, ils se sont officiellement mariés.

Nadine King

Une autre ancienne concurrente de "The Bachelor", Nadine King (38), a eu l'opportunité de trouver l'amour à la télévision en 2018, après que Daniel Volz (39) l'ait renvoyée lors du cinquième épisode de la même année. Lors de la cinquième saison de "The Bachelorette", elle a remis les roses elle-même, remettant finalement la dernière à l'entraîneur personnel Alexander Hindersmann (36). Leur relation s'est terminée en novembre 2018. En mai 2019, King a reconnu publiquement un nouvel homme dans sa vie sur Instagram. Il venait de Berlin, comme King. Ils se sont mariés en septembre 2021, mais gardent leur relation plutôt privée. Hindersmann est maintenant en couple avec la présentatrice sportive Laura Petersock (35).

Gerda Stone

L'influenceuse et ancienne candidate de "Germany's Next Topmodel" Gerda Stone (31) a servi comme la sixième "Bachelorette". En 2019, elle a cherché son partenaire idéal dans le format RTL. L'ingénieur de projet Keno Rus a remporté la rose finale de la mannequin. Malheureusement, leur union a été de courte durée, car la "Bachelorette" et l'homme d'East Frisia ont mis fin à leur relation seulement six semaines après la diffusion de la finale en septembre. À la fin de 2020, elle a rendu public sa relation avec Melvin Pelzer, en partageant une photo de baiser. Cependant, ils ont annoncé leur séparation en juillet 2021. Malgré avoir admis que son ex-petit ami Rus avait joué un rôle dans sa rupture avec Pelzer, il n'y avait pas de possibilité de réconciliation entre le couple de "Bachelorette". Stone est maintenant en couple avec l'influenceur Jannik Kontalis.**

De manière similaire à Paszka et Klein, Melissa Damilia (28) avait de l'expérience en émission de télévision de rencontres en 2020, mais pas en tant que concurrente précédente de "The Bachelor". Damilia était dans l'émission de télévision de rencontres de RTLzwei "Love Island" en 2019, mais l'amour n'a pas fonctionné pour elle là-bas. Par conséquent, elle a entrepris un voyage pour trouver l'amour en tant que femme principale dans "The Bachelorette". Elle a trouvé son heureux dénouement avec le vainqueur, Leander Sacher. En mars 2022, elle a annoncé sa séparation de l'entrepreneur. "Je suis une femme célibataire satisfaite", a-t-elle déclaré lors d'une conversation avec RTL.

Maxime Herbord (29 ans) a poursuivi sa quête d'amour en tant que "The Bachelorette" en 2021, après sa participation à "Bachelor" avec Daniel Völz en 2018 et sa rupture avec David Friedrich en 2021. Parmi les 20 prétendants, elle a choisi l'Autrichien Raphael Fasching. Malgré leur finale, elle a exprimé son espoir de se revoir. En octobre 2021, Fasching a annoncé sur Instagram que leurs chemins se sépareraient à l'avenir. Entre-temps, Herbord a trouvé l'amour ailleurs, avec des rumeurs circulant entre elle et Leander Sacher. En décembre 2022, elle a reconnu ses sentiments pour Sacher sur Instagram.

En juin 2022, Sharon Battiste (32 ans) a cherché son partenaire idéal en tant que "The Bachelorette". Le vainqueur, Jan Hoffmann, qui avait également reçu le premier baiser de la saison, est resté à ses côtés pendant une longue période. Après la finale, ils ont partagé leur joie sur les réseaux sociaux. Cependant, en mai 2024, ils ont annoncé leur séparation avec un cœur lourd. Malgré leurs souvenirs partagés, ils ont décidé de se séparer après de nombreuses discussions, larmes et efforts pour trouver ce qui était le mieux pour chacun. Les rumeurs de séparation ont persisté, et en milieu de août, ils ont annoncé leur réunion sur les réseaux sociaux.

Jennifer Saro (28 ans), qui a suivi Battiste en 2023, a également entamé une quête pour trouver son homme idéal. Il semblait qu'elle l'avait trouvé avec Fynn Kunz, car ils semblaient se diriger vers une fin heureuse après la finale en août. Il a emménagé avec Saro et son fils "Keksi" en octobre, mais ils ont annoncé leur séparation dans une histoire Instagram en décembre, attribuant leur rupture à leur emménagement trop rapide. En janvier 2024, ils ont confirmé leur rupture définitive, Saro exprimant qu'ils n'étaient pas bien assortis en tant que partenaires. En milieu de août 2024, Saro a partagé des photos de son nouveau couple, laissant entendre une nouvelle relation.

La série The Bachelorette a connu un mélange de relations réussies et ratées, similaire au parcours de Stella Shoemaker. Par exemple, Monica Masters, la première Bachelorette en 2004, a trouvé le bonheur avec Christian Masters après deux relations publiques infructueuses.

Après que Jessica Jones-Witherspoon n'ait pas trouvé l'amour chez The Bachelor, elle a opté pour The Bachelorette et a finalement choisi le chanteur du groupe Electric-Callboy, David Freeman, mais leur relation n'a duré moins de six mois.

Lire aussi: