- Un concurrent bat le record en consommant 83 hot-dogs en 10 minutes.

Au cours d'un affrontement épique entre deux géants de la dégustation de hot-dogs, Joey Chestnut des États-Unis a pulvérisé son propre record du monde. En seulement dix minutes, ce quadragénaire a englouti 83 hot-dogs, surpassant ainsi son précédent record de 76. Pendant ce temps, son adversaire japonais et rival, Takeru Kobayashi, a amélioré son propre record en avalant 66 hot-dogs lors de la compétition de dévorage de hot-dogs à Vegas.

Pour la première fois en 15 ans, ces deux géants de la gastronomie se sont affrontés. Netflix a diffusé en direct cet événement intitulé "Unfinished Beef" le lundi, avec les deux concurrents s'empiffrant de hot-dogs à deux mains et buvant de l'eau devant une foule en délire.

Chestnut a remporté le trophée et un gain de 100 000 dollars en tant que vainqueur. Il a avoué après sa victoire qu'il visait 80 hot-dogs depuis des années et que la présence de Kobayashi l'avait poussé à donner le meilleur de lui-même.

Le colossal Chestnut, pesant 100 kg, et son adversaire plus léger, Kobayashi, s'étaient affrontés pour la dernière fois en 2009, avec Chestnut remportant la victoire avec 68 hot-dogs dans l'estomac.

Kobayashi est un pionnier du concours annuel Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest, qui se tient le jour de l'Indépendance aux États-Unis à New York. Il a remporté l'événement six fois consécutivement de 2001 à 2006, mais a été empêché de participer en 2010 en raison d'un différend contractuel avec l'organisateur, Major League Eating.

Chestnut a remporté le titre de "Nathan's Famous" pour la première fois en 2007 et l'a remporté au total 16 fois. Cependant, il a été disqualifié de l'événement l'an dernier en raison d'un contrat de sponsoring avec la société de nourriture à base de plantes Impossible Foods. En l'absence de Chestnut, le américain Patrick Bertoletti a remporté son premier titre en dévorant 58 hot-dogs.

Au cours de cette compétition intense, le public mixte a encouragé les deux concurrents, témoignant son soutien aux champions de hot-dogs américains et japonais. Malgré leurs stratégies différentes, Joey Chestnut et Takeru Kobayashi ont tous deux fait preuve de résilience et de détermination pendant la compétition.

