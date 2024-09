- Un concours de motos illicite conduit à des blessures graves à Bielefeld

Two jeunes écervelés ont causé un accident lors d'un rallye de motos illégal dans le centre-ville de Bielefeld. Les deux jeunes, âgés de 23 et 25 ans, roulaient à grande vitesse côte à côte sur les roues arrière de leurs motos dans la rue Eckendorfer, lorsque le plus âgé a percuté la voiture d'un homme de 33 ans qui tentait de entrer sur le parking d'un fast-food. Le choc a projeté le motard sur plusieurs mètres dans les airs, entraînant des blessures graves à l'atterrissage sur la route. Le conducteur de la voiture a subi des blessures légères.Remarkablement, le deuxième motard a réussi à éviter la voiture.

Le comportement irresponsable lors du rallye de motos a entraîné des incidents de course de motos, avec le plus âgé tentant des cascades près du fast-food. Malgré la scène chaotique, certains spectateurs ont trouvé du plaisir à regarder l'exhibition de course de motos illégale.

Lire aussi: