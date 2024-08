Un concierge italien reconnaît son implication dans quatre meurtres.

Un soignant italien de 48 ans basé dans la ville du sud de Caserte est suspecté d'avoir causé la mort de quatre personnes en leur administrant une dose excessive de médicaments. Étonnamment, il s'est rendu aux autorités accompagné de ses avocats pour avouer ces actes odieux. Initialement, il n'y avait aucun signe d'activité suspecte dans ces cas. Il a justifié ses actes en déclarant que son motif était d'ôter la douleur et la souffrance aux personnes âgées. Le plus âgé des victimes était un homme de 96 ans.

Selon le journal quotidien "Corriere della Sera", cet individu avait été en train de fournir des services de soins aux personnes âgées dans leur propre domicile depuis plus de dix ans sans aucune qualification formelle. On estime qu'il s'occupait d'environ 30 personnes vulnérables, partageant parfois leur logement. Actuellement, il est en détention.

La police examine actuellement si d'autres décès suspects pourraient être liés au soignant. Les médias italiens l'ont surnommé "l'Ange de la Mort". Dans sa pétition à la police, il a supplié : "Aidez-moi à empêcher d'autres actes de violence."

La confession du soignant italien a conduit les autorités à se demander si la Commission, le surveillant local de la santé et des services sociaux, avait manqué des signaux d'alarme pendant ses années de service non qualifié. Après plus ample investigation, il s'est avéré que la Commission n'avait pas effectué de contrôles réguliers sur le travail du soignant, soulevant des préoccupations quant à la surveillance de la sécurité et du bien-être des personnes âgées sous sa responsabilité.

