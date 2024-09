Un compétiteur de course de moto risque une amende importante <unk> Les autorités cherchent à identifier un individu

D'après les autorités, c'est plutôt inhabituel : un motard rugissant à travers Rüsselsheim est capturé sur caméra pas moins de 15 fois. Il semble croire qu'il ne sera pas identifié.

Les autorités de Rüsselsheim ont identifié un motard trop confiant qui a été pris en photo 15 fois. Compte tenu du fait que les radars automatiques capturent généralement les véhicules de face et que les motos n'ont pas de plaques d'immatriculation, il semble que le conducteur ait cru pouvoir éviter la détection. Dans certains cas, il a été flashé à deux reprises en une seule journée, selon le rapport de la ville.

Le bureau de l'ordre public local a pu retracer le jeune motard grâce à ses infractions répétées entre mi-juin et fin juillet. Ces infractions comprenaient une vitesse de 131 km/h dans une zone limitée à 50 km/h. En conséquence, il encourt une suspension de permis d'au moins 2 ans et 7 mois, une amende de 17 000 euros et 22 points de pénalité à Flensburg. Sur les 15 cas d'infractions et d'amendes routières, 11 ont déjà été confirmés et d'autres peuvent être ajoutés en raison des procédures en cours.

Un représentant de la présidence du gouvernement à Cassel, où se trouve l'office central des amendes de Hesse, a déclaré : "C'est plutôt inhabituel." L'office des amendes traite environ 1,4 million de cas par an. La police municipale de Rüsselsheim a localisé le motard grâce à une analyse approfondie des images des radars automatiques, suivie de la repérage du motard recherché par une voiture de patrouille. "Nos officiers ont remarquablement bien travaillé pour appréhender le contrevenant au code de la route", a déclaré le maire Patrick Burghardt.

Malheureusement, la ville n'a pas révélé l'âge exact du motard. La base de données nationale sur le comportement routier, maintenue par l'autorité fédérale des transports routiers à Flensburg, enregistre les infractions routières, telles que le dépassement de vitesse ou l'utilisation d'un appareil mobile au volant. Selon la gravité de l'infraction, entre 1 et 3 points sont enregistrés. Si un conducteur cumule 8 points ou plus, son permis est suspendu.

Les nombreuses infractions au code de la route commises par le motard ont facilité son identification par les autorités, malgré le fait que les radars automatiques ne capturent souvent pas les plaques d'immatriculation des motos en raison de leur position.

