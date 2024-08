- Un climat qui a presque anéanti nos ancêtres.

Il y a environ 45 000 ans, les premiers humains anatomiquement modernes ont quitté l'Afrique et le Moyen-Orient pour s'aventurer en Europe, marquant ainsi le début de l'ère mésolithique. De petits groupes ont d'abord colonisé presque tout le continent européen, même pendant le "Last Glacial Maximum" il y a environ 25 000 ans, lorsque des glaciers étendus ont envahi l'Europe du Nord et centrale.

Les changements climatiques importants et les conditions environnementales subséquentes ont soulevé une question intrigante : quelle était leur signification pour l'évolution démographique des chasseurs-cueilleurs de l'époque ? Obtenir des réponses concrètes est un véritable défi en raison de la rareté des fossiles de cette époque, et l'ADN contenu dans ces fossiles est souvent dégradé, ce qui rend difficile l'analyse de la migration, de la croissance, du déclin et de l'extinction à partir des données génétiques, selon Hannes Rathmann du Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment de l'Université de Tübingen.

Une approche innovante : l'examen des données dentaires

Face à ce défi de conservation, Rathmann et son équipe de recherche d'Italie, des États-Unis et d'Allemagne ont opté pour une tactique imaginative : au lieu de travailler avec l'ADN, ils ont examiné les structures dentaires de ces Européens préhistoriques. Les dents, étant le tissu humain le plus résistant, sont remarquablement courantes dans les fouilles archéologiques.

Dans l'ensemble, l'étude a analysé des données dentaires de 450 humains anciens en Europe, datant de 47 000 ans jusqu'à des individus qui ont foulé la Terre il y a environ 7 000 ans. L'équipe a principalement concentré sur les caractéristiques dentaires morphologiques telles que le nombre et la forme des cuspides de la couronne, les motifs de crêtes et de sillons sur la surface de mastication et la présence ou l'absence de dents de sagesse. Bien sûr, ces caractéristiques sont liées à l'hérédité, ce qui permet de retracer les relations génétiques parmi les humains de l'ère glaciaire, explique Rathmann.

Les liens de parenté en Europe ancienne : les dents comme une fenêtre sur le passé

Comme ces caractéristiques peuvent être repérées à l'œil nu, l'équipe de recherche a également examiné des photographies de fossiles publiées pour les caractéristiques dentaires. "Étudier les photographies historiques pour les caractéristiques dentaires a été une expérience passionnante car cela nous a permis d'inclure des fossiles cruciaux qui, malheureusement, n'existent plus aujourd'hui, comme ceux qui ont été perdus ou détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est comme rassembler les fragments d'une histoire oubliée depuis longtemps", a souligné Rathmann.

Les résultats montrent que les populations de l'Europe de l'Ouest et de l'Est étaient fortement connectées il y a environ 47 000 et même 28 000 ans. Cela concorde avec nos connaissances archéologiques existantes, qui font état de similitudes répandues dans les outils, les armes ou l'art portable de différentes régions, a expliqué la co-autrice Judith Beier de l'Université de Tübingen.

L'ère des chasseurs de grands gibiers

À cette époque, le paysage européen était dominé par de vastes steppes capables de soutenir des troupeaux migrateurs de mammifères comme principale source de nourriture. Ces conditions favorables (imaginez-les comme un grand buffet pour les chasseurs-cueilleurs) ont peut-être augmenté la connectivité des populations.

Par la suite, jusqu'à environ il y a 14 700 ans, les chercheurs n'ont trouvé aucun lien génétique entre l'Europe de l'Ouest et de l'Est. L'analyse a également indiqué que les populations des deux régions ont connu des baisses notables, entraînant une perte de diversité génétique. Des changements climatiques sévères doivent avoir entraîné ces conséquences néfastes, avec des températures chutant à leur point le plus bas de toute l'ère holocène, tout en étendant les calottes glaciaires en Europe du Nord et centrale.

"Les avancées des calottes glaciaires et le climat détérioré ont entraîné des transformations de la végétation des steppes en tundra", explique Rathmann. "Cette transformation a affecté les habitats de la proie mammifère et, par conséquent, les chasseurs-cueilleurs qui dépendaient d'eux pour survivre." La recherche appuie la théorie selon laquelle les populations ont été repoussées vers le sud par les avancées des calottes glaciaires et isolées dans des régions relativement isolées avec des conditions environnementales favorables, a ajouté Judith Beier.

Au sommet de l'ère glaciaire, des populations entières en Europe de l'Ouest ont fait face à l'extinction. Cependant, à mesure que les températures augmentaient, les calottes glaciaires se retiraient et que les steppes et les forêts previously vibrant returns, les gens ont pu repeupler les zones précédemment abandonnées. Les populations précédemment isolées et drastiquement réduites en Europe de l'Ouest et de l'Est ont ensuite grandi et se sont mélangées à nouveau.

" Notre étude offre des aperçus précieux sur l'histoire démographique des Européens de l'ère glaciaire et souligne l'impact significatif des changements climatiques et environnementaux sur la vie humaine préhistorique. Apprendre de notre passé est crucial pour faire face aux défis environnementaux complexes de l'avenir ", conclut Rathmann.

