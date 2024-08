- " Un climat de silence ": Taylor Swift prend la parole après avoir été menacée par un terroriste

Taylor Swift Brise le Silence Après l'Annulation des Concerts à Vienne

La pop-star Taylor Swift a finalement pris la parole au sujet de l'annulation de ses concerts à Vienne, partageant ses pensées dans un long post Instagram. Les spectacles ont été annulés il y a deux semaines en raison de soupçons de menace terroriste islamiste. Les fans attendaient avec impatience la réponse de Swift, qui est venue jeudi.

Swift a décrit l'annulation comme "brisant le cœur", expliquant qu'elle se sentait effrayée et responsable, sachant que tant de fans avaient prévu d'assister aux concerts. Cependant, elle a également exprimé sa gratitude envers les autorités, car cela leur a permis de déplorer des concerts annulés plutôt que des pertes de vies.

L'amour et l'unité des fans de Swift l'ont inspirée après l'annulation. Elle a ensuite donné cinq concerts complets à Londres, où elle a consacré toute son énergie à assurer la sécurité du public.

Taylor Swift Répond aux Critiques

Swift a déclaré qu'elle ne discuterait pas de tels sujets si elle pensait que cela pourrait provoke des dommages chez ses fans. Dans de telles circonstances, "le silence" signifiait être prudent et attendre le moment opportun pour prendre la parole.

Elle a réussi à terminer avec succès la partie européenne de sa tournée, en donnant son dernier concert européen au stade de Wembley de Londres mardi soir devant un public d'environ 90 000 personnes. Deux individus ont été arrêtés en Autriche deux semaines plus tôt pour des liens présumés avec l'État islamique, l'un d'eux ayant prétendument prévu une attaque lors du concert de Swift en dehors du stade. Par conséquent, les spectacles à Vienne ont été annulés.

"Montagne Russe Émotionnelle"

"Jouer à Londres a été un véritable montagnes russes émotionnelles", a écrit Swift. Le public était vibrant, libre d'esprit et rempli de joie. L'énergie dans le stade avait l'air d'une étreinte chaleureuse et aimante de 92 000 personnes, lui donnant un sentiment de paix. Londres semblait être un rêve.

Le dernier concert à Londres a semblé être une célébration paisible, avec des fans offrant même des bracelets d'amitié aux officiers de police et aux agents de sécurité. Swift a joué pendant trois heures et demie, terminant le concert avec une pluie de confettis et de feux d'artifice. Certains "Swifties" ont même recueilli les confettis en souvenir.

Given Swift's close relationship with her fans, some were surprised that she had been silent until now. Swift's summer tour covered various European countries, including Germany.

She thanked her fans, saying, "It was an honor to perform for you, dance with you, and share these unforgettable moments." Now, they all required a break before the tour resumed in October. Upcoming shows are scheduled in the US and Canada. And superstar Swift might soon be asked to voice her opinion - this time, on the US election.

In the 2020 presidential election, Swift backed the then-Democratic candidate Joe Biden against the incumbent Republican Donald Trump. Will Swift now offer her take on the Trump-Democratic candidate Kamala Harris rematch?

