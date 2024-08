- Un climat agréable en été prévaut à Berlin et au Brandebourg.

Cet été est un peu tout sauf prévisible, et cette semaine ne fait pas exception. Pour aujourd'hui à Berlin et dans le Brandebourg, le service météorologique allemand (DWD) prévoit une journée sèche. Intrigant, le soleil est au rendez-vous le matin, et des cumulus douillets sont attendus dans l'après-midi. Les températures devraient osciller entre 27 et 29 degrés, conservant cette ambiance estivale.

Au fil de la nuit de mercredi, les températures baissent un peu et les averses venues de l'ouest font leur apparition. Des orages locaux ne sont pas à exclure. Les météorologues prévoient des pics de température jusqu'à 25 degrés mercredi, toujours dans la fourchette estivale. Mais une brise fraîche de l'ouest et ces rafales occasionnelles apporteront un peu de fraîcheur toute la journée. La nuit seramostly dry, with temperatures dropping to as low as 9 degrees in certain areas.

Jeudi devrait offrir un mélange de soleil et de nuages du matin au soir. Le DWD suggère des températures de 23 à 26 degrés. Et si la tendance de cette semaine se maintient, on peut s'attendre à plus de la même chose pour le week-end.

La prévision du DWD pour jeudi à Berlin et dans le Brandebourg inclut un mélange de soleil et de nuages, avec des températures allant de 23 à 26 degrés. Mercredi, malgré les prévisions des météorologues jusqu'à 25 degrés, des averses et même des orages locaux pourraient se produire.

Lire aussi: