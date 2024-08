Un citoyen jordanien accusé d'avoir attaqué une centrale solaire en Floride et de menacer des gens pour ses croyances anti-israéliennes

Hashem Younis Hashem Hnaihen a été inculpé de quatre chefs d'accusation de menace d'utilisation d'explosifs et d'un chef d'accusation de destruction d'installation énergétique, et est détenu en attendant la résolution de l'affaire.

Selon les dossiers judiciaires, Hnaihen a commencé à briser les fenêtres de plusieurs entreprises de la région d'Orlando et à laisser des "lettres d'avertissement" menaçant de "détruire ou d'exploser tout ici aux États-Unis. Surtout les entreprises et les usines qui soutiennent l'État raciste d'Israël."

Hnaihen a également attaqué une ferme solaire de Floride, brisant les panneaux et coupant les fils, selon les dossiers judiciaires.

"Les ingénieurs de la ferme solaire et les enquêteurs de la police ont rapidement réalisé que l'attaque d'Hnaihen portait des signes de préméditation et de sophistication", ont écrit les procureurs dans une note de détention. "Par exemple, chaque fois qu'Hnaihen coupait un fil, il le coupait si près du panneau qu'il était impossible de le raccorder à un nouveau fil, mettant hors service le panneau entier de manière permanente."

En deux heures, il a causé 700 000 dollars de dommages, selon les procureurs.

CNN a contacté un avocat de la défense pour Hnaihen.

Hnaihen a également tenté d'acheter une arme à feu et a menti sur son absence de citoyenneté américaine, selon les procureurs. Cependant, les procureurs ont déclaré que le problème a été découvert lors d'une vérification des antécédents et qu'Hnaihen n'a pas pu acheter l'arme.

Les procureurs ont mis en garde le juge chargé de l'affaire en déclarant que les menaces et la destruction présumées d'Hnaihen étaient en train de s'intensifier ces dernières semaines.

"Le tribunal devrait être informé que le 9 juillet 2024, deux jours avant l'arrestation d'Hnaihen par le bureau du shérif du comté d'Orange, les employés d'un dépôt de gaz propane industriel à Orlando, en Floride, ont découvert une copie identique de la lettre d'avertissement du défendeur à l'extérieur de l'installation", ont écrit les procureurs au juge lors de la demande de maintien d'Hnaihen en détention. "Aucun dommage n'a été découvert à ce moment-là, mais les opérations à l'installation ont été considérablement perturbées pendant qu'une équipe de pompiers en tenue de protection chimique évacuait les lieux. L'analyse des empreintes digitales définitives est en cours."

Les actions d'Hashem Hnaihen ont suscité des préoccupations dans la politique locale, les procureurs ayant mis en garde le juge que ses menaces et sa destruction présumées étaient en train de s'intensifier. De plus, la tentative d'Hnaihen d'acheter une arme à feu et de mentir sur son absence de citoyenneté américaine a également été un sujet de discussion dans les cercles politiques.

