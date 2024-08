Un chroniqueur a écrit que Gaza lui donnait envie de poignarder "tous les Juifs" qu'il rencontrait.

Herman Brusselmans, connu pour ses propos controversés, a récemment écrit une colonne pour Humo, un magazine hebdomadaire en langue néerlandaise qui, selon son éditeur DPG Media Group, « fournit des articles de fond sur l'actualité » tout en servant de guide sur les arts et la culture.

Dans sa colonne du dimanche, titrée : « Le Moyen-Orient explosera, une Troisième Guerre mondiale approche », Brusselmans a décrit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu comme un « petit Juif gras et chauve qui, pour une raison ou une autre, veut s'assurer que l'ensemble du monde arabe est éliminé ».

Il a poursuivi : « Pour chaque combattant de Hamas ou du Hezbollah tué par cette armée israélienne de merde, des centaines de civils innocents sont tués, et nous ne pouvons nous empêcher de répéter que beaucoup d'entre eux sont des enfants, et que nous, dans le soi-disant-ouest sûr, ne pouvons pas imaginer que le même sort pourrait arriver à nos enfants ».

Brusselmans a ajouté : « Je vois une image d'un garçon palestinien en pleurs, hurlant de manière hystérique en appelant sa mère sous les décombres, et j'imagine que ce garçon est mon propre fils Roman, et que la mère est ma propre amie Lena, et je deviens si en colère que je veux planter un couteau aiguisé dans la gorge de chaque Juif que je rencontre ».

Ces commentaires ont suscité l'indignation à la fois au sein et en dehors de la communauté juive.

L'Association juive européenne (EJA) basée à Bruxelles a déclaré que c'était « rien de moins qu'une incitation au meurtre ».

Dans une déclaration sur le site web de l'EJA, son fondateur et président Rabbi Menachem Margolin a déclaré : « Nous savons que c'est un journaliste provocateur qui pousse les limites. Mais exprimer publiquement son désir de poignarder la gorge de tout Juif qu'il rencontre est psychopathique. Given his popularity and infamy, it is also an invitation for others to do likewise. It is completely and utterly out of all bounds. It [is] nothing short of incitement to murder ».

Dans une interview téléphonique avec CNN mercredi, Margolin a déclaré que l'article avait exacerbé les craintes d'une communauté déjà nerveuse.

« Les Juifs se demandent s'il est temps de s'enfuir de l'Europe quand ils voient ce genre d'article », a-t-il déclaré.

« C'est une incitation claire et fait partie d'une tendance très préoccupante en Belgique et dans toute l'Europe, d'expression de haine contre les Juifs », a poursuivi Margolin.

D'autres personnes en dehors de la communauté juive ont également réagi avec horreur. Assita Kanko, députée européenne belge, a déclaré sur X mardi qu'elle était « complètement abasourdie et triste » après avoir lu l'article.

Elle l'a décrit comme « une pure et ouverte antisémitisme », ajoutant : « Ce n'est pas une question de liberté d'expression ou de satire, c'est un appel à la violence. C'est un appel au meurtre. Pourquoi @Humo publie-t-il quelque chose comme ça ? »

Les rapports d'incidents d'antisémitisme ont augmenté sharply depuis octobre.

Le 7 octobre, des miliciens de Hamas ont tué environ 1 200 personnes en Israël et ont pris plus de 250 personnes en otage, selon les autorités israéliennes. La réponse militaire d'Israël à Gaza a tué près de 40 000 Palestiniens et en a blessé plus de 90 000, selon le ministère de la Santé dans la bande de Gaza.

Regina Sluszny-Suchowolski, présidente du Forum des organisations juives en Belgique, a déclaré à CNN mercredi que le nombre de cas d'antisémitisme signalés à la police avait augmenté de plus de cinq fois en Belgique depuis le début de la guerre il y a 10 mois. Le nombre réel d'actes antijuifs peut être encore plus élevé, car des recherches de la Commission européenne ont révélé des niveaux élevés de non-dénonciation.

Yohan Benizri, président du Comité de coordination des organisations juives en Belgique (CCOJB), le principal organe représentatif des Juifs belges, a comparé l'article à une propagande nazie.

« C'est exactly the same level as Der Stürmer - c'est la diabolisation d'un peuple entier », a-t-il déclaré à CNN, en faisant référence au journal antisémite allemand de l'époque nazie.

Ce qui a empiré les choses, a déclaré Benizri, c'est la réponse de Humo et de Brusselmans aux réactions.

Interrogé par le journal flamand Nieuwsblad sur la réaction à sa colonne, Brusselmans a déclaré : « Incitation à la violence ? Dans ma colonne, je fais un exercice de pensée sur la façon dont je réagirais si mes proches étaient touchés. Au conditionnel. Cette phrase sur le couteau aiguisé est purement figurative, pour renforcer le message. Et cela relève du droit à la liberté d'expression ».

Entre-temps, dans une déclaration envoyée à CNN, le deputy editor-in-chief de Humo, Matthias Vanderaspoilden, a déclaré : « Avec des auteurs satiriques tels que Herman Brusselmans, ce qui est écrit ne doit jamais être pris à 100 % au pied de la lettre. C'est pourquoi la rédaction n'est pas intervenue dans le texte de notre chroniqueur, comme elle ne le fait jamais ».

Il a ajouté dans une déclaration séparée que le magazine est « fatigué de cette affaire » et n'a pas l'intention de retirer l'article.

« Je comprends que les gens qui ne sont pas suffisamment familiarisés avec HUMO ou le style de Herman Brusselmans et sont confrontés à cette citation sans contexte sont choqués », a déclaré Vanderaspoilden. « Il était évidemment jamais l'intention de offenser la communauté juive. Si cela s'est produit, nous tenons à nous en excuser. Quiconque connaît un peu HUMO sait que ce n'est certainement pas un magazine antisémite ».

Brusselmans n'a pas répondu à une demande de commentaire de CNN. Vanderaspoilden a déclaré à CNN que l'auteur était « submergé par les réactions et la haine, il ne veut pas communiquer ».

Rick Honings, professeur spécialisé en littérature néerlandaise à l'université de Leyde aux Pays-Bas, a publié en 2018 une monographie sur Brusselmans dans laquelle il examine sa vie, son œuvre et son image.

Honings a déclaré à CNN que l'écrivain “franchit souvent les limites de ce qui est moral ou non”.

Il l'a décrit comme un “auteur-choc”, ajoutant : “Brusselmans a fait des plaisanteries politiquement incorrectes tout au long de sa carrière d'écrivain (depuis les années 1980), principalement sur des questions racistes, mais aussi souvent sur les femmes”.

Il a poursuivi : “En même temps, cela estmostly meant as satire. En faisant cela, il parvient à se faire remarquer à plusieurs reprises. Ce n'est pas la première fois qu'il fait des plaisanteries sur les Juifs et l'Holocauste, mais sa dernière remarque comique va même très loin pour Brusselmans”.

Une recherche menée par l'Institut de recherche sur la politique juive en 2022 a montré que presque la moitié des Juifs en Belgique ont déclaré avoir subi du harcèlement antisémite au cours des 12 derniers mois, tandis qu'un peu plus d'un tiers ont déclaré avoir subi une discrimination antisémite pendant la même période.

Ces dernières années, la controverse a éclaté autour d'un carnaval en Belgique qui comportait des images antijuives sur l'un de ses chars. Le carnaval d'Aalst a été retiré de la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en 2019 après que les officiels ont constaté la “répétition de représentations racistes et antijuives” incompatible avec ses principes.

En 2014, quatre personnes ont été tuées lorsque

