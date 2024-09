Un chimpanzé agressif prend la mère de son bébé et provoque sa mort.

Depuis des années, les humains et les chimpanzés cohabitent paisiblement à Bossou, un village situé en Afrique de l'Ouest, dans le pays de Guinée. Cependant, cette relation harmonieuse s'est tendue récemment, avec une augmentation des attaques agressives de chimpanzés contre les humains. Malheureusement, un bébé de huit mois a perdu la vie suite à l'une de ces attaques. La communauté villageoise est outrée, mais leur colère n'est pas dirigée contre les animaux.

Les chimpanzés de Bossou ont captivé les experts et les voyageurs depuis qu'ils ont été observés utilisant des marteaux et des enclumes en pierre pour casser leur nourriture en morceaux gérables, comme rapporté par le "Times" britannique. Cette utilisation avancée d'outils était inconnue chez les primates et les a rendus uniques.

Les chimpanzés vivent près d'une communauté agricole qui les considère comme les ancêtres réincarnés. Cette proximité a duré depuis des générations, mais récemment, elle a abouti à une tragédie pour un jeune enfant.

Témoignages : un chimpanzé a éventré un bébé à l'aide d'outils

Vendredi dernier, l'un des deux derniers mâles a enlevé un bébé de huit mois sur le dos de sa mère et l'a emmené dans la forêt, où il a été tué. Selon le "Times", les témoins affirment que le bébé a été éventré par le chimpanzé, peut-être à l'aide d'outils. Certains rapports suggèrent que le chimpanzé a consommé les organes internes.

Les villageois ont riposté, mais pas contre les chimpanzés. Au lieu de cela, ils ont pris pour cible les scientifiques étudiant les animaux. "La manière dont elle a été tuée a affecté la population", déclare Joseph Dore. La foule qui a attaqué l'Institut de recherche environnementale de Bossou, créé par l'Université de Kyoto en 1976, comprenait Dore. Les chercheurs ont fui les lieux, mais pas avant que les manifestants ne détruisent le complexe, en mettant le feu aux papiers, aux équipements et à la technologie.

"Ils ne considèrent plus les humains comme une menace"

L'expansion de l'agriculture et la construction de nouvelles routes dans l'habitat des chimpanzés les ont confinés à une zone forestière d'environ 16 kilomètres carrés. Cette isolation géographique les a rendus des sujets de recherche idéaux, mais les a également empêchés de se reproduire avec d'autres groupes de chimpanzés de l'autre côté des collines.

La plantation d'une "green corridor" était censée relier les chimpanzés de Bossou à d'autres groupes de chimpanzés, mais ce projet a déplacé les agriculteurs locaux, entraînant des pénuries alimentaires à la fois pour les humains et les animaux. Auparavant, les villageois avaient suffisamment de terres pour faire pousser de la nourriture à partager avec les chimpanzés. Cependant, le projet a considérablement réduit la superficie agricole disponible, ce qui a potentiellement entraîné la violence des chimpanzés en raison de la faim, selon Dore.

Selon Moussa Koya, un résident local, il y a eu des précédents où des humains ont été blessés par des chimpanzés agressifs. Un adolescent se remet actuellement à l'hôpital après avoir subi une blessure à la tête causée par une collision avec un chimpanzé. Koya attribue l'agressivité des chimpanzés à la pénurie de nourriture : "Ce n'est pas leur intention, mais c'est devenu leur habitude."

Dr. Gen Yamakoshi, le principal chercheur de l'Institut de Bossou, se trouvait au Japon lors de l'attaque du complexe. Il étudie la communauté de chimpanzés depuis plus de trois décennies et a qualifié les incidents d'"événements malheureux". Yamakoshi a donné une explication simple : "Ils ne considèrent plus les humains comme une menace." Il n'a pas pu déterminer si les incidents étaient dus à la pénurie de nourriture ou à l'excitation. "Les chimpanzés affichent ce comportement entre eux. Lorsqu'ils sont excités, ils ont du mal à contrôler leurs actions", a déclaré Yamakoshi. Il considère les allégations de mutilation du bébé comme "highly unlikely".

"Tout a été détruit"

L'utilisation sophistiquée d'outils pour la préparation de la nourriture a attiré l'attention internationale sur les chimpanzés de Bossou. Même la BBC a consacré un documentaire, "Chimpanzees: Toolmakers of Bossou", narré par David Attenborough, à leur sujet. La recherche sur leurs rituels de deuil, leurs compétences de navigation et leur préférence pour le jus de palmier fermenté a suscité encore plus de curiosité chez les scientifiques et les touristes étrangers. Cependant, cet intérêt accru peut présenter des risques d'exploitation excessive, selon Yamakoshi. Il comprend pourquoi les locaux pourraient se sentir exploités.

Paul Lamah, le directeur de l'Institut, a déclaré à "Guinea News" qu'il ne reste plus rien du complexe de recherche à Bossou. Les sacs de ciment destinés à la construction d'une nouvelle bibliothèque et d'un centre de conférences ont été ouverts à coups de machettes : "Tout a été détruit. Il n'y a plus rien à sauver dans ce bâtiment."

L'incident tragique dans lequel un chimpanzé a éventré un bébé de huit mois a suscité une forte réaction de la part des villageois. Cependant, leur colère n'est pas dirigée contre les chimpanzés, mais contre les scientifiques qui les étudient.

