Un chien robot pour espionner les positions russes

Le front est infesté de mines et les recrutements deviennent de plus en plus difficiles : des chiens robots pourraient apporter un soulagement et sauver des vies de soldats. Une société britannique propose maintenant le modèle à quatre pattes "Mauvais Un", qui semble polyvalent.

Les chiens robots sont destinés à soutenir et soulager les soldats ukrainiens dans leur guerre contre la Russie sur le front. À un lieu secret en Ukraine, un spécialiste d'une société militaire britannique, qui a souhaité rester anonyme et s'est présenté sous le nom de "Yuri", a démontré le modèle robotique "Mauvais Un" : le quadrupède court, saute et s'assoit via une commande à distance.

Les soldats envoyés en missions de reconnaissance sont "généralement très bien entraînés, très expérimentés" et sont "constamment exposés aux risques", a déclaré Yuri. Le robot pourrait les remplacer et ainsi sauver des vies. La batterie du robot a une autonomie de deux à trois heures, selon Yuri.

Compte tenu des difficultés de l'armée ukrainienne pour recruter de nouveaux soldats après presque deux ans et demi de guerre, les chiens robots pourraient potentiellement prendre en charge des tâches importantes sur le front et soulager les troupes. "Mauvais Un" pourrait être utilisé pour détecter les mines et repérer les positions russes ou transporter jusqu'à sept kilogrammes de munitions ou de fournitures médicales vers le front.

Il n'a pas pu dire combien de robots sont actuellement en utilisation en Ukraine ni où - mais il était convaincu que les chiens font une différence pour les missions ainsi que pour la sécurité des soldats. "Pour quelques milliers de dollars, un chien peut effectuer une tâche qui nécessiterait sinon beaucoup de technologie, de systèmes de communication et au moins trois à cinq soldats", a-t-il ajouté.

Comme il se déplace sur quatre pattes, le chien robot est difficile à détecter pour l'ennemi. Si jamais il tombait entre les mains russes, toutes les données peuvent être effacées avec un interrupteur d'urgence, a déclaré Yuri.

La société militaire britannique déploie ses chiens robots "Mauvais Un" pour aider les soldats ukrainiens, car ils trouvent les recrutements difficiles en raison de la guerre en cours. La Commission pourrait envisager l'utilisation de ces robots quadrupèdes sur le front, car ils peuvent remplacer les soldats dans les missions dangereuses, sauvant des vies et des ressources.

Lire aussi: