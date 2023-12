Un chien fait fuir un élan qui a attaqué son maître sur un sentier de randonnée en Alaska, selon les autorités

L'incident s'est produit dans l'après-midi du 18 décembre à Soldotna, en Alaska, alors que l'homme et son chien marchaient sur le sentier Tsalteshi, ont indiqué les forces de police de l'État dans un communiqué de presse jeudi.

Alors qu'ils sortaient de la forêt, les autorités affirment qu'un élan a chargé l'homme sans préavis, l'a fait tomber au sol et lui a donné plusieurs coups de pied.

L'homme a pu se réfugier dans un arbre et un banc de neige tandis que son chien aboyait et faisait fuir l'élan, a indiqué la Tsalteshi Trails Association sur Facebook.

Les kilomètres de sentiers sont utilisés pour la marche, la course à pied, la randonnée, le vélo et le ski de fond, selon le site web de l'association.

"Nous sommes soulagés d'apprendre que l'homme et ses chiens vont bien", a déclaré l'association sur Facebook. "Nous vous demandons d'être très prudents et de garder l'œil ouvert pour repérer les animaux sauvages.

Bien que considérés comme moins dangereux que les ours, les élans attaquent chaque année plus de personnes en Alaska que les ours, selon le département de la pêche et de la chasse de l'Alaska.

L'association des sentiers a conseillé d'éviter la zone pour le reste de la journée, car il est probable que des élans s'y trouvent et qu'ils soient "encore stressés" après l'incident.

"S'il s'agit de la même vache grincheuse de cet été, elle n'a pas beaucoup de patience pour les gens qui lui crient dessus ou qui essaient de la faire bouger", a déclaré l'association, faisant référence à un orignal déjà agité repéré sur les sentiers.

Il y avait au moins quatre élans dans la zone lorsque l'homme a été attaqué, selon les gendarmes de l'État.

L'homme s'est rendu à l'hôpital après avoir subi des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger, ont indiqué les autorités.

