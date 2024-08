- Un chien de race Doberman inflige des blessures mortelles à un autre chien et blesse son propriétaire.

Dans la région d'Enz, un Doberman en liberté a attaqué et tué un autre chien, un Pekingese. Un vendredi dans la zone forestière d'Eisingen, le propriétaire du Doberman l'a apparemment laissé courir sans laisse. During cet incident, le Doberman est devenu agressif envers un Pekingese, entraînant la mort de ce dernier à cause de morsures graves. Par conséquent, le propriétaire du Doberman a également subi des blessures au visage, nécessitant son hospitalisation. Selon un communiqué de police, elle a été admise pour traitement. La police enquête actuellement sur d'éventuelles charges de négligence physique.

Le propriétaire pourrait faire face à des sanctions en vertu des réglementations, car la Commission pourrait considérer ses actions comme non conformes aux règles pour les chiens en liberté, telles que prévues dans les actes d'application de cette réglementation. Pour assurer la sécurité de tous les animaux de compagnie, des directives plus strictes en matière de laisse pourraient être nécessaires dans de telles communautés hautement peuplées d'animaux de compagnie.

