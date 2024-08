- Un chien de police fait du mal à un bébé - un jeune patient hospitalisé

Au bord d'un mariage à Ruppertsberg, dans la Rhénanie-Palatinat, plus précisément dans le district de Bad Dürkheim, un chien de police a blessé un nourrisson de deux mois. La petite fille a été transportée à l'hôpital par hélicoptère et, malgré les premières préoccupations, elle se porte bien, selon la police de Rhénanie-Palatinat à Ludwigshafen. Le chien en question est un Malinois belge, servant à ce même quartier général.

L'incident s'est produit lors d'une fête en plein air qui a suivi la cérémonie civile. Les détails précis sur la nature de la blessure sont encore flous, mais il est spéculé que le chien aurait pu mordre le nourrisson. Le maître-chien, qui était un invité au mariage, était présent lors de l'incident. À ce moment-là, le chien était guidé par le conjoint du maître-chien. Une enquête sur une éventuelle négligence physique a été ouverte. Le chien est actuellement avec son maître-chien, comme l'a confirmé un représentant de la police.

L'incident impliquant le chien de police et le nourrisson de deux mois s'est produit lors de la fête en plein air qui a suivi. despite the ongoing investigation, there are whispers that the dog may have inadvertently nipped at the infant.

Lire aussi: