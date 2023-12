Un chien de l'armée israélienne a filmé les voix des otages quelques jours avant qu'ils ne soient tués par des tirs amis.

La vidéo, localisée par les FDI mardi, montre que l'enregistrement a eu lieu au cours d'un échange militaire entre les forces israéliennes et les militants du Hamas sur un site où les otages étaient détenus, a déclaré le contre-amiral Daniel Hagari lors d'un point de presse quotidien. Le chien a été tué au cours de l'échange.

"Vous pouvez entendre des voix, et lorsque nous avons analysé le clip, nous avons compris que dans l'audio, nous pouvons entendre les trois otages, entièrement identifiés vocalement", a déclaré Hagari.

Il n'a pas donné de détails sur ce que les trois otages - Yotam Haim, Alon Shamriz et Samer Talalka - pouvaient dire.

Les militants qui détenaient les trois hommes ont été tués au cours des combats, ce qui semble avoir permis aux captifs de s'enfuir, a déclaré M. Hagari, citant une première analyse par les FDI de la vidéo GoPro.

Israël est ébranlé par l'aveu des FDI selon lequel elles ont tué les otages vendredi. Les trois otages avaient été capturés par le Hamas lors de l'attaque terroriste du 7 octobre.

Samedi, un responsable de l'armée israélienne a déclaré que les trois otages étaient sortis d'un bâtiment à quelques dizaines de mètres d'un groupe de soldats israéliens. Ils étaient torse nu et brandissaient un drapeau blanc, selon ce responsable, qui s'est adressé aux journalistes sous couvert d'anonymat pour parler librement de l'enquête en cours.

Au moins un soldat s'est senti menacé et a ouvert le feu, tuant immédiatement deux des hommes. Le troisième a été blessé et s'est enfui à l'intérieur du bâtiment. L'unité israélienne a entendu un appel à l'aide en hébreu, et le commandant de la brigade a alors ordonné à ses troupes de cesser le feu. Cependant, une nouvelle rafale de coups de feu a éclaté. Le troisième otage est décédé plus tard.

La nouvelle a suscité des réactions mitigées de la part des familles des otages tués, certaines exprimant leur colère, d'autres leur pardon.

Avi Shimriz, père d'Alon, un otage de 26 ans, a accusé le Premier ministre Benjamin Netanyahu de lâcheté en ne l'appelant pas ou en ne lui rendant pas visite pour lui exprimer ses condoléances.

S'adressant à la chaîne israélienne Channel 13 News, M. Shimriz a déclaré : "Le Premier ministre n'ose pas l'appeler ou lui rendre visite pour exprimer ses condoléances : "Le Premier ministre n'ose pas téléphoner - il n'a pas téléphoné - et il ne viendrait pas ici", contrastant avec le ministre de la défense Yoav Gallant, qui, selon lui, l'a appelé à deux reprises.

Il a exprimé sa profonde frustration en apprenant que les soldats israéliens avaient réussi à tuer les combattants du Hamas qui détenaient les trois otages et qu'ils avaient été si près de recueillir des renseignements qui auraient pu les sauver.

"Cela montre l'ampleur de l'erreur [...] Il y a eu un faux pas, un faux pas grave", a-t-il déclaré. "Le tireur n'aurait pas dû ouvrir le feu, et s'il est un combattant digne de ce nom, il aurait dû savoir qu'il ne faut appuyer sur la gâchette que lorsqu'on est certain qu'il s'agit d'un terroriste.

M. Shimriz a déclaré que les commandants n'avaient pas informé les soldats de la présence possible d'otages dans la zone et que des photographies des captifs auraient dû être diffusées pour que les soldats puissent les reconnaître.

Il a toutefois reconnu que les troupes sur le terrain étaient confrontées à des circonstances difficiles. "Je ne peux pas me plaindre à nos troupes car elles ont été confrontées à différentes situations où [le Hamas] a tenté de leur tendre des embuscades et où elles ont subi des pertes. Je ne veux pas avoir un autre incident de ce genre sur la conscience", a-t-il déclaré.

M. Netanyahu a rendu visite mercredi à la mère d'un autre des otages tués, Iris Haim, qui a perdu son fils Yotam dans le même incident.

Elle a envoyé un message à l'unité impliquée dans la fusillade : "Tout ce qui s'est passé n'est absolument pas de votre faute".

Dans un message audio adressé au bataillon, elle a déclaré : "Je voulais vous dire que je vous aime beaucoup et que je vous embrasse de loin. Je sais que tout ce qui s'est passé n'est absolument pas de votre faute, ce n'est la faute de personne - sauf du Hamas, que son nom et sa mémoire soient effacés de la surface de la Terre".

Haim a demandé aux soldats de rester en sécurité, ajoutant : "Ce que vous faites est la meilleure chose à faire : "Ce que vous faites est la meilleure chose au monde pour nous aider, en tant que peuple juif, et nous avons tous besoin que vous soyez sains et saufs.

"N'hésitez pas un seul instant - si vous voyez un terroriste, ne pensez pas que vous avez délibérément tué un otage, vous devez vous protéger parce que c'est la seule façon pour vous de nous protéger", a-t-elle ajouté, avant d'inviter les soldats à rendre visite à sa famille.

"Nous voulons vous voir de nos propres yeux, vous embrasser et vous dire que ce que vous avez fait - aussi douloureux et triste que cela puisse être - était probablement la bonne chose à faire à ce moment-là, et aucun d'entre nous ne vous juge ou ne vous en veut.

L'armée israélienne a déclaré que les tirs étaient contraires à ses règles d'engagement et que les soldats impliqués feraient l'objet de procédures disciplinaires.

Le quartier de Shejaiya, dans la ville de Gaza, où les meurtres ont eu lieu, a été le théâtre de violents combats ces derniers jours. L'armée israélienne affirme avoir fait face à des tentatives d'embuscade et à des attaques impliquant des kamikazes ou des assaillants habillés en civil.

Avant l'annonce de la mort des trois otages, Israël avait déclaré vendredi qu'il pensait qu'il restait 132 captifs à Gaza, dont 112 seraient encore en vie.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com