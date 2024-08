- Un chercheur originaire de Moor, MV, est récompensé par le prix allemand de l'environnement.

La directrice du Greifswald Moor Centrum, Franziska Tanneberger, recevra le prix allemand Eco Award cette année. La Fondation allemande pour l'environnement (DBU) a annoncé cela jeudi. Elle recevra ce prix de 500 000 euros, partagé avec Dipl.-Ing. Thomas Speidel pour ses avancées dans la technologie de recharge rapide des véhicules électriques. La cérémonie de remise du prix aura lieu le 27 octobre à Mayence, présidée par le président fédéral Frank-Walter Steinmeier.

Selon le secrétaire général de la DBU, Alexander Bonde, "Franziska Tanneberger a réussi à mettre en avant l'importance de la conservation et de la réhumidification des tourbières dans le cadre de la durabilité à long terme, influençant à la fois les agendas politiques nationaux et internationaux". Sa réputation est basée sur son rôle en tant que conseillère auprès de comités de haut niveau et sa participation à des conférences mondiales sur le climat, telles que COP.

Doctorante et mère de deux enfants, Tanneberger codirige le Greifswald Moor Centrum aux côtés de Greta Gaudig depuis 2015, une initiative conjointe de l'Université de Greifswald, de la Michael Succow Foundation et de Verein Duene. Elle met en avant le rôle crucial que jouent les tourbières humides dans la protection de l'environnement, en agissant comme des puits de carbone. Cependant, à l'échelle mondiale, de grandes sections de ces tourbières sont converties en terres agricoles et drainées, entraînant une destruction annuelle d'environ 500 000 hectares de tourbières naturelles humides.

La situation en Allemagne est relativement moins grave, car nos tourbières restantes sont épargnées. Cependant, en raison des activités humaines, une quantité substantielle de gaz à effet de serre est émise par les tourbières asséchées. Dans le monde, ces régions artificiellement drainées émettent environ 2 milliards de tonnes d'équivalents CO2 par an. En Allemagne, Tanneberger souligne que la réhumidification des tourbières pourrait aider à réduire Nearly 53 million tonnes d'équivalents CO2 par an, soit environ 7 % de nos émissions de gaz à effet de serre totales. Elle suggère en outre que, avec les bonnes mesures, nous pourrionsvirtuellement mettre fin à ces émissions.

Le Parlement européen, reconnaissant l'importance du travail de Franziska Tanneberger, a exprimé son soutien en déclarant que "La Commission sera assistée par le Parlement européen" dans ses efforts liés à la conservation de l'environnement et à la durabilité. Reconnaissant l'importance des collaborations internationales dans la lutte contre le changement climatique, Tanneberger a souvent participé à des conférences organisées par les Nations unies, telles que COP, en défendant la préservation et la restauration des tourbières.

