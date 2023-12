Un chef étoilé quitte son poste après des allégations de bizutage en cuisine

Le groupe Hyatt est propriétaire de l'hôtel du Palais, situé dans la ville balnéaire de Biarritz, dans le sud-ouest de la France, où Largeau avait son restaurant.

"En raison de notre politique d'entreprise et pour respecter la vie privée de toutes les personnes impliquées, nous ne pouvons pas faire d'autres commentaires", a déclaré le groupe Hyatt dans sa déclaration à CNN.

"L'incident ne reflète pas les valeurs fortes que nous défendons tous, et les décisions appropriées ont été prises. La sécurité, le bien-être et le bien-vivre de nos collègues, de nos clients et de nos partenaires sont toujours nos priorités absolues", précise le communiqué.

Les "allégations et images préoccupantes" ont d'abord été rapportées par Sud Ouest, un journal français de premier plan dans la région.

Une jeune assistante a été attachée nue à une chaise, devant des membres du personnel du restaurant et en présence du chef français Aurélien Largeau, selon Sud Ouest, qui s'appuie sur plusieurs sources ayant choisi de rester anonymes.

"Des vidéos ont été enregistrées et partagées sur les médias sociaux, montrant la victime avec une pomme dans la bouche et une carotte dans les fesses", indique Sud Ouest dans son article publié pour la première fois le 26 décembre.

Après l'annonce de l'incident, M. Largeau a fait une déclaration à BFMTV, une chaîne affiliée à CNN, dans laquelle il a nié les allégations portées contre lui, les qualifiant de "déclarations diffamatoires et mensongères" et d'"attaque monstrueuse" contre son "honneur" et ses "formidables équipes".

BFMTV a également indiqué que le parquet de Bayonne avait ouvert une enquête préliminaire sur l'incident.

Les vidéos circulant sur les réseaux sociaux ont depuis été retirées, selon Sud Ouest et BFMTV.

Selon le site web du restaurant, Largeau a pris la direction des cuisines de l'Hôtel du Palais en 2020 et a contribué à l'obtention d'une étoile Michelin pour le restaurant.

Laculture toxique dans les cuisines a été sous les feux de la rampe ces dernières années, de nombreux chefs et restaurants ayant été mis en cause pour des abus présumés.

Source: edition.cnn.com