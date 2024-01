Un Cheez-It s'est moqué d'un Pop-Tart, et la saison de football universitaire ne sera peut-être plus jamais la même.

Les choses sont devenues particulièrement étranges lors du Pop-Tarts Bowl à Orlando. Après la victoire des Kansas State Wildcats sur les North Carolina State Wolfpack à la fin de la semaine dernière, une mascotte de Pop-Tarts a émergé d'un grille-pain géant sur le terrain, telle une idole givrée aux yeux globuleux. En quelques minutes, elle a été dévorée - oui, littéralement dévorée vivante - par les membres extatiques de l'équipe gagnante.

"Les rêves deviennent réalité", pouvait-on lire sur une pancarte brandie par la tarte au chocolat condamnée. Des rêves de quoi ? De gagner un match de football ? Ou de manger une pâtisserie de taille humaine (un signe certain qu'il faut ajuster sa consommation de mélatonine) ?

Un peu plus tôt, l'entraîneur principal de l'université de Virginie-Occidentale, Neal Brown, a vécu son propre moment d'horreur alimentaire lorsque, après avoir battu les Tar Heels de Caroline du Nord, il a été victime de la traditionnelle célébration d'après-match du bowl : Un tonneau de mayonnaise de Duke directement dans le dôme. Au moins, il portait un chapeau.

Comme si la sensation d'avoir de la mayonnaise derrière les oreilles n'était pas assez glaçante, tout le rituel s'est déroulé sous le regard impassible de Tubby, la mascotte de Duke's Mayo, dont la création en 2022 a répondu à la question intemporelle suivante : "Et si ce bocal de mayonnaise était le plus grand des bols ? "Et si ce pot de mayo était vraiment, vraiment effrayant ?"

Puis, avant que nous n'ayons eu le temps d'analyser pleinement ces tableaux, la mascotte Cheez-It s'en est mêlée. Lors du Cheez-It Citrus Bowl, le jour de l'an, Ched-Z (c'est son nom gouvernemental) est sorti d'une boîte géante de Cheez-It en brandissant une pancarte indiquant "Mascotte non édibile". Noté.

Ched-Z est réapparu lors d'une interview d'après-match, se glissant derrière l'entraîneur Josh Heupel des Tennessee Volunteers. Il est resté juste assez longtemps pour pousser une boîte de Cheez-Its dans le cadre, puis a disparu.

C'était un rêve éveillé pour tout le monde - et pour les spécialistes du marketing, un rêve très efficace.

Les mascottes alimentaires bizarres font de bons coups marketing

Ces cascades surréalistes sont saluées comme des triomphes du marketing. Le sacrifice des Pop-Tarts a fait le tour des médias sociaux pendant le week-end du Nouvel An, et Apex Marketing Group a déclaré à Front Office Sports qu'il pensait que Pop-Tarts avait gagné plus de 12 millions de dollars de visibilité grâce à cet événement.

Et le conflit entre la mascotte de Pop-Tarts et celle de Cheez-It ? C'est une affaire de famille, puisque les deux marques appartiennent à Kellanova, la société dérivée de Kellogg's.

Le "bain de mayo" du Duke's Mayo Bowl, comme ils l'appellent, a débuté en 2020 et a connu un succès immédiat. Duke's s'en est inspiré et, en 2022, l'introduction de Tubby, le pot de mayo cauchemardesque, a donné un nouvel élan à l'entreprise grâce à son apparence "déséquilibrée" et, bien sûr, à une ligne de produits dérivés Duke's Mayo.

Les avantages de ces horreurs alimentaires vont dans les deux sens. Le nombre de téléspectateurs pour les matchs d'après-saison en dehors du College Football Playoff est mitigé, en raison des désistements de joueurs, des transferts de joueurs et des niveaux variables d'intérêt national. Il s'agit d'un grand dilemme en matière de marketing sportif, qui risque de devenir encore plus épineux avec l'élargissement de la structure du College Football Playoff l'année prochaine.

Toutefois, des combats de cuisine plus bizarres pourraient aider à résoudre ce problème. Le site sportif Awful Announcing a qualifié le programme de cette année, qui prévoit des jets de Cheez-It et de mayo, de "solution à l'insignifiance croissante de la saison des bols".

À l'approche du championnat national de football universitaire et du Super Bowl quelques semaines plus tard, on frémit à l'idée du prochain cauchemar alimentaire et de la viralité qu'il suscitera.

