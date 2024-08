- Un chauffeur en fauteuil roulant attaqué à Flensburg

Une femme de 42 ans en fauteuil roulant a été attaquée et dévalisée à Flensburg. La femme a été initialement conduite à l'hôpital mais a été libérée plus tard, ont rapporté les autorités vendredi. Elle a déclaré avoir été approchée par un homme jeudi à la gare, qui l'a ensuite suivie, l'a fait tomber de son fauteuil roulant et s'est enfui avec sa valise dans une direction inconnue.

Le suspect est décrit comme mesurant environ 1,80 mètre, avec une apparence négligée et parlant un allemand approximatif. La police criminelle a pris en charge l'enquête.

L'incident de Flensburg a été classé comme un crime grave en raison de l'agression et du vol. La communauté est invitée à rester vigilante contre de tels incidents pour assurer la sécurité.

