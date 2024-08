- Un chauffeur de tracteur de 65 ans meurt dans un accident.

Suite à un accident dans le Bas-Frankon, un conducteur de tracteur est décédé. L'homme de 65 ans se déplaçait avec un tracteur et une remorque sur un chemin de préparation de champ à Schönau an der Brend (district de Rhön-Grabfeld), comme l'ont rapporté les autorités. En raison de problèmes de santé, il a perdu le contrôle de son véhicule - le tracteur s'est renversé. Un médecin a traité l'homme, qui a été transporté à l'hôpital, où il est décédé ultérieurement. La police suppose actuellement que l'homme est décédé à cause de sa condition médicale, a déclaré un porte-parole.

